O Fórum de Birigui recebe nesta quinta-feira (6), a partir das 9h, o julgamento de José Henrique Timóteo, de 27 anos, acusado pelo Ministério Público de tentar matar Matheus Andrei Pires com um golpe de faca, em novembro de 2023, no bairro João Crevelaro. O caso será analisado pelo Tribunal do Júri, sob a condução da juíza Moema Moreira Ponce Lacerda.

A sessão contará com a atuação do promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, responsável pela acusação. Na denúncia, o MP afirma que o réu agiu por motivo fútil e utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendendo-a durante uma discussão de origem familiar.

Segundo o Ministério Público, o crime ocorreu no fim da tarde de 28 de novembro de 2023, quando José Henrique e sua cunhada teriam se desentendido após uma discussão doméstica. Horas depois, já exaltado, o réu teria ido ao local onde a vítima conversava com a mãe e desferido um golpe de faca no tórax de Matheus. A denúncia sustenta que o ataque prosseguiria se não fosse a intervenção da mãe da vítima e de populares.