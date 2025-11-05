Os dados do Censo 2022 revelam curiosidades sobre a identidade dos moradores de Araçatuba. O levantamento divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nessa terça-feira (4), mostra que, entre os primeiros nomes, Maria e José continuam soberanos, assim como ocorre em praticamente todo o Brasil.

A pesquisa faz parte do banco de nomes do IBGE e abrange todos os moradores dos 90,7 milhões de domicílios registrados no país, permitindo traçar um retrato curioso das preferências da população ao longo das décadas.

Nomes femininos: tradição e fé

Entre as mulheres, Maria aparece em primeiro lugar, com 4,60% das ocorrências - o que representa 9.208 mulheres chamadas assim em Araçatuba.