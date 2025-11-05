05 de novembro de 2025
DADOS DO IBGE

Maria e José lideram os nomes mais populares em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/IBGE
Os nomes Maria e José são os mais populares em Araçatuba, conforme dados divulgados pelo IBGE
Os nomes Maria e José são os mais populares em Araçatuba, conforme dados divulgados pelo IBGE

Os dados do Censo 2022 revelam curiosidades sobre a identidade dos moradores de Araçatuba. O levantamento divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nessa terça-feira (4), mostra que, entre os primeiros nomes, Maria e José continuam soberanos, assim como ocorre em praticamente todo o Brasil.

A pesquisa faz parte do banco de nomes do IBGE e abrange todos os moradores dos 90,7 milhões de domicílios registrados no país, permitindo traçar um retrato curioso das preferências da população ao longo das décadas.

Nomes femininos: tradição e fé

Entre as mulheres, Maria aparece em primeiro lugar, com 4,60% das ocorrências - o que representa 9.208 mulheres chamadas assim em Araçatuba.

Na sequência, Ana é o segundo nome mais comum, seguido por Márcia, Aparecida e Júlia, que completam o top 5 feminino.

Os dados mostram uma mistura de tradição religiosa (como Maria e Aparecida) e nomes populares em gerações mais recentes, como Júlia e Mariana.

Nomes masculinos: o clássico continua forte

No ranking masculino, José mantém sua liderança, presente em 2,00% da população, o que equivale a 4.010 registros.

Logo atrás aparecem João e Antônio, ambos nomes de forte presença histórica e religiosa no Brasil.

Outros nomes como Luís, Carlos e Lucas continuam entre os favoritos, mostrando que os araçatubenses valorizam nomes simples e tradicionais.

Sobrenomes mais comuns: a força da família Silva

Entre os sobrenomes, a hegemonia continua com Silva, o mais frequente em Araçatuba, correspondendo a impressionantes 13,41% dos registros - um total de 26.846 pessoas.

Em seguida vêm Santos (8,09%) e Oliveira (5,39%), seguidos por Souza, Pereira, Rodrigues e Ferreira, que completam o top 10.

Esses sobrenomes estão entre os mais tradicionais do país e refletem a herança portuguesa predominante na formação da população brasileira.

Comparativo nacional

O ranking nacional mantém praticamente a mesma tendência: Maria e José também ocupam o topo dos nomes mais comuns no Brasil. De acordo com o IBGE, existem 12,2 milhões de Marias e 5,1 milhões de Josés em todo o território brasileiro.

Entre os sobrenomes, Silva segue imbatível, com mais de 34 milhões de pessoas carregando o nome, seguido por Santos, Oliveira e Souza.

Ranking completo – Araçatuba 

Mulheres mais comuns

  1. Maria – 4,60% – 9.208
  2. Ana – 2,14% – 4.281
  3. Márcia – 0,42% – 841
  4. Aparecida – 0,41% – 820
  5. Júlia – 0,40% – 792
  6. Mariana – 0,39% – 789
  7. Juliana – 0,38% – 754
  8. Adriana – 0,36% – 727
  9. Patrícia – 0,35% – 709
  10. Beatriz – 0,35% – 699

Homens mais comuns

  1. José – 2,00% – 4.010
  2. João – 1,78% – 3.563
  3. Antônio – 0,92% – 1.832
  4. Luís – 0,81% – 1.613
  5. Carlos – 0,80% – 1.607
  6. Lucas – 0,78% – 1.562
  7. Paulo – 0,78% – 1.551
  8. Pedro – 0,77% – 1.550
  9. Gabriel – 0,72% – 1.444
  10. Luiz – 0,64% – 1.285

Sobrenomes mais comuns

  1. Silva – 13,41% – 26.846
  2. Santos – 8,09% – 16.180
  3. Oliveira – 5,39% – 10.785
  4. Souza – 4,78% – 9.567
  5. Pereira – 3,95% – 7.912
  6. Rodrigues – 3,01% – 6.016
  7. Ferreira – 2,92% – 5.837
  8. Alves – 2,68% – 5.358
  9. Lima – 2,08% – 4.155
  10. Costa – 1,74% – 3.483

