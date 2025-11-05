Os dados do Censo 2022 revelam curiosidades sobre a identidade dos moradores de Araçatuba. O levantamento divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nessa terça-feira (4), mostra que, entre os primeiros nomes, Maria e José continuam soberanos, assim como ocorre em praticamente todo o Brasil.
A pesquisa faz parte do banco de nomes do IBGE e abrange todos os moradores dos 90,7 milhões de domicílios registrados no país, permitindo traçar um retrato curioso das preferências da população ao longo das décadas.
Nomes femininos: tradição e fé
Entre as mulheres, Maria aparece em primeiro lugar, com 4,60% das ocorrências - o que representa 9.208 mulheres chamadas assim em Araçatuba.
Na sequência, Ana é o segundo nome mais comum, seguido por Márcia, Aparecida e Júlia, que completam o top 5 feminino.
Os dados mostram uma mistura de tradição religiosa (como Maria e Aparecida) e nomes populares em gerações mais recentes, como Júlia e Mariana.
Nomes masculinos: o clássico continua forte
No ranking masculino, José mantém sua liderança, presente em 2,00% da população, o que equivale a 4.010 registros.
Logo atrás aparecem João e Antônio, ambos nomes de forte presença histórica e religiosa no Brasil.
Outros nomes como Luís, Carlos e Lucas continuam entre os favoritos, mostrando que os araçatubenses valorizam nomes simples e tradicionais.
Sobrenomes mais comuns: a força da família Silva
Entre os sobrenomes, a hegemonia continua com Silva, o mais frequente em Araçatuba, correspondendo a impressionantes 13,41% dos registros - um total de 26.846 pessoas.
Em seguida vêm Santos (8,09%) e Oliveira (5,39%), seguidos por Souza, Pereira, Rodrigues e Ferreira, que completam o top 10.
Esses sobrenomes estão entre os mais tradicionais do país e refletem a herança portuguesa predominante na formação da população brasileira.
Comparativo nacional
O ranking nacional mantém praticamente a mesma tendência: Maria e José também ocupam o topo dos nomes mais comuns no Brasil. De acordo com o IBGE, existem 12,2 milhões de Marias e 5,1 milhões de Josés em todo o território brasileiro.
Entre os sobrenomes, Silva segue imbatível, com mais de 34 milhões de pessoas carregando o nome, seguido por Santos, Oliveira e Souza.
Ranking completo – Araçatuba
Mulheres mais comuns
- Maria – 4,60% – 9.208
- Ana – 2,14% – 4.281
- Márcia – 0,42% – 841
- Aparecida – 0,41% – 820
- Júlia – 0,40% – 792
- Mariana – 0,39% – 789
- Juliana – 0,38% – 754
- Adriana – 0,36% – 727
- Patrícia – 0,35% – 709
- Beatriz – 0,35% – 699
Homens mais comuns
- José – 2,00% – 4.010
- João – 1,78% – 3.563
- Antônio – 0,92% – 1.832
- Luís – 0,81% – 1.613
- Carlos – 0,80% – 1.607
- Lucas – 0,78% – 1.562
- Paulo – 0,78% – 1.551
- Pedro – 0,77% – 1.550
- Gabriel – 0,72% – 1.444
- Luiz – 0,64% – 1.285
Sobrenomes mais comuns
- Silva – 13,41% – 26.846
- Santos – 8,09% – 16.180
- Oliveira – 5,39% – 10.785
- Souza – 4,78% – 9.567
- Pereira – 3,95% – 7.912
- Rodrigues – 3,01% – 6.016
- Ferreira – 2,92% – 5.837
- Alves – 2,68% – 5.358
- Lima – 2,08% – 4.155
- Costa – 1,74% – 3.483
