A Prefeitura de Araçatuba publicou nesta terça-feira (4) o aviso de licitação que autoriza a concessão onerosa dos serviços de implantação e administração do pátio municipal de recolhimento de veículos. O processo será conduzido na modalidade de concorrência eletrônica, com seleção da proposta que apresentar o maior valor de outorga, calculado como percentual mensal sobre a receita bruta.
O contrato terá vigência de 120 meses (dez anos) e valor estimado em R$ 27.855.194,08, conforme projeções apresentadas no Termo de Referência do edital.
O objetivo é garantir a estruturação e operação permanente do pátio, que abrigará veículos removidos por infrações de trânsito, irregularidades administrativas ou abandono em vias públicas, etapa considerada essencial para a municipalização das atividades de trânsito.
Etapas e prazos
Empresas interessadas podem enviar propostas até o dia 20 de janeiro de 2026, até as 8h30. A abertura das propostas ocorrerá às 8h31 do mesmo dia, com início da disputa de lances às 9h.
A medida integra o conjunto de ações do município voltadas à modernização da gestão de trânsito, permitindo que Araçatuba avance na implantação de políticas próprias de fiscalização, remoção e destinação de veículos, conforme diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro.
