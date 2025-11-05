05 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PEREIRA BARRETO

Mulher é detida ao pilotar moto com placa trocada e sem CNH

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Motociclista não possuía habilitação e usava placa irregular fixada com 'enforca gato', segundo a Polícia Militar
Motociclista não possuía habilitação e usava placa irregular fixada com 'enforca gato', segundo a Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu, nessa segunda-feira (3), uma mulher suspeita de adulterar a identificação de uma motocicleta e conduzir o veículo sem habilitação, em Pereira Barreto.

De acordo com informações divulgadas nessa terça-feira (4), durante patrulhamento de rotina, os policiais notaram que a placa da moto estava presa com “enforca gato” e não correspondia ao número do chassi. Ao ser abordada, a mulher contou que havia perdido a placa original e instalado uma emprestada por um amigo.

Ela também admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A suspeita foi levada à Delegacia de Polícia, onde teve a prisão confirmada após ser ouvida pela autoridade de plantão. Ela permanece à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários