A Polícia Militar prendeu, nessa segunda-feira (3), uma mulher suspeita de adulterar a identificação de uma motocicleta e conduzir o veículo sem habilitação, em Pereira Barreto.

De acordo com informações divulgadas nessa terça-feira (4), durante patrulhamento de rotina, os policiais notaram que a placa da moto estava presa com “enforca gato” e não correspondia ao número do chassi. Ao ser abordada, a mulher contou que havia perdido a placa original e instalado uma emprestada por um amigo.

Ela também admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).