A Polícia Militar prendeu, nessa segunda-feira (3), uma mulher suspeita de adulterar a identificação de uma motocicleta e conduzir o veículo sem habilitação, em Pereira Barreto.
De acordo com informações divulgadas nessa terça-feira (4), durante patrulhamento de rotina, os policiais notaram que a placa da moto estava presa com “enforca gato” e não correspondia ao número do chassi. Ao ser abordada, a mulher contou que havia perdido a placa original e instalado uma emprestada por um amigo.
Ela também admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A suspeita foi levada à Delegacia de Polícia, onde teve a prisão confirmada após ser ouvida pela autoridade de plantão. Ela permanece à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.