O município de Penápolis foi contemplado com R$ 1 milhão em recursos do Governo do Estado de São Paulo para custeio e investimento na rede municipal de saúde. O anúncio ocorreu durante evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, e do prefeito Caique Rossi (PSD).

O repasse integra o programa estadual Saúde em Dia, iniciativa voltada ao fortalecimento dos serviços municipais de saúde. Os valores serão transferidos diretamente ao Fundo Municipal de Saúde e poderão ser aplicados em despesas de manutenção, compra de equipamentos e aprimoramento da estrutura de atendimento.

Segundo o governo estadual, o montante é proveniente de transferências voluntárias de parlamentares e indicações do Executivo paulista.