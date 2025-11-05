O município de Penápolis foi contemplado com R$ 1 milhão em recursos do Governo do Estado de São Paulo para custeio e investimento na rede municipal de saúde. O anúncio ocorreu durante evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, e do prefeito Caique Rossi (PSD).
O repasse integra o programa estadual Saúde em Dia, iniciativa voltada ao fortalecimento dos serviços municipais de saúde. Os valores serão transferidos diretamente ao Fundo Municipal de Saúde e poderão ser aplicados em despesas de manutenção, compra de equipamentos e aprimoramento da estrutura de atendimento.
Segundo o governo estadual, o montante é proveniente de transferências voluntárias de parlamentares e indicações do Executivo paulista.
Em Penápolis, a administração municipal informou que os repasses anteriores têm possibilitado avanços na oferta de procedimentos, especialmente nas cirurgias eletivas. Entre 2023 e 2024, o número desses procedimentos subiu de 533 para 1.332, segundo dados locais.
Essas ações estão vinculadas ao programa Tabela SUS Paulista, que complementa os valores pagos pelo Ministério da Saúde a hospitais filantrópicos e amplia a capacidade de atendimento da rede pública.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.