A Prefeitura de Araçatuba encaminhou à Câmara Municipal, nessa terça-feira (4), um projeto de lei que autoriza o repasse mensal de R$ 500 mil à empresa concessionária Transportes Urbanos Araçatuba (TUA), responsável pelo transporte coletivo da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), a medida tem caráter preventivo e visa evitar a necessidade de um contrato emergencial, cujo custo estimado ultrapassaria R$ 1,67 milhão mensais, conforme levantamento feito com três empresas do setor. Apenas uma apresentou proposta formal, com valor três vezes superior ao atual subsídio.

O valor proposto representa um reajuste de 11% em relação à subvenção vigente, de R$ 450 mil. O novo montante teria correção anual até 2028, quando termina o contrato de concessão com a TUA. O estudo técnico que embasa o projeto aponta que a manutenção do convênio atual é a alternativa mais econômica e menos disruptiva para o sistema de transporte municipal.