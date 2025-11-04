A Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia do 2º Distrito Policial de Birigui, instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Gabriel Henrique Justino da Silva, de 21 anos, ocorrida na noite de segunda-feira (3) na Avenida Euclides Miragaia, no bairro Jussara Maria. O caso é investigado sob a coordenação do delegado Dr. Nilton Aparecido Marinho, que determinou prioridade na elucidação dos fatos.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 20h30, Gabriel corria pela Rua Eugênio Moroso quando foi perseguido por dois homens após uma discussão. Ao chegar ao cruzamento com a Avenida Euclides Miragaia, um dos suspeitos — identificado pelas iniciais J.J.M., de 29 anos — teria desferido um chute na vítima, provocando sua queda.

Na sequência, Gabriel foi atropelado por um veículo Toyota Corolla preto, conduzido por G.R.G., que trafegava no sentido centro–bairro. O motorista parou imediatamente, acionou o resgate e permaneceu no local até a chegada das autoridades.