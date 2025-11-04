A Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia do 2º Distrito Policial de Birigui, instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Gabriel Henrique Justino da Silva, de 21 anos, ocorrida na noite de segunda-feira (3) na Avenida Euclides Miragaia, no bairro Jussara Maria. O caso é investigado sob a coordenação do delegado Dr. Nilton Aparecido Marinho, que determinou prioridade na elucidação dos fatos.
De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 20h30, Gabriel corria pela Rua Eugênio Moroso quando foi perseguido por dois homens após uma discussão. Ao chegar ao cruzamento com a Avenida Euclides Miragaia, um dos suspeitos — identificado pelas iniciais J.J.M., de 29 anos — teria desferido um chute na vítima, provocando sua queda.
Na sequência, Gabriel foi atropelado por um veículo Toyota Corolla preto, conduzido por G.R.G., que trafegava no sentido centro–bairro. O motorista parou imediatamente, acionou o resgate e permaneceu no local até a chegada das autoridades.
A vítima foi levada ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde passou por exames necroscópico e toxicológico.
Durante as diligências iniciais, a Polícia Militar isolou a área até a conclusão da perícia técnica. Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (4), após análise de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas, os investigadores identificaram os dois homens envolvidos na perseguição.
Os suspeitos J.J.M. e D.N.S., de 31 anos, foram apresentados na Delegacia. Em depoimento, afirmaram que haviam sido ameaçados pela vítima, mas negaram intenção de matá-lo. J.J.M. confirmou ter desferido o chute que derrubou Gabriel, alegando ter agido por impulso e medo. Ambos disseram ter fugido do local por receio de serem presos.
O delegado Nilton Marinho informou que as condutas de cada envolvido serão apuradas de forma minuciosa. “As investigações prosseguem para definir a participação exata de cada um e a eventual responsabilização criminal, conforme os elementos de prova que forem colhidos”, destacou.
Inicialmente, o caso é tratado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, em relação a G.R.G., conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, e homicídio culposo (artigo 121, §3º do Código Penal) em relação a J.J.M. e D.N.S., sem prejuízo de reclassificação conforme o avanço das investigações.
O inquérito segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Birigui, com acompanhamento do Ministério Público. O velório de Gabriel Henrique Justino da Silva ocorre no Memorial São Judas Tadeu, e o sepultamento foi antecipado para as 8h desta quarta-feira (5), no Cemitério da Consolação, em Birigui.
