A Câmara de Vereadores de Araçatuba arquivou, por unanimidade, o processo que investigava a denúncia de um suposto esquema de “rachadinha” envolvendo o vereador Damião Brito (Rede Sustentabilidade). A decisão, tomada sob a justificativa de falta de provas, gerou forte reação da ex-assessora responsável pela denúncia, que concedeu entrevista exclusiva à Folha da Região.
“Não me surpreendeu, e acredito que a população também já esperava por isso. É um grande absurdo”, declarou a ex-assessora ao comentar o resultado da votação em plenário. “Quando o poder escolhe silenciar a verdade, não é justiça que se faz, é cumplicidade”, afirmou, em tom de indignação.
Durante o processo político, a Câmara alegou não haver provas suficientes para dar continuidade à investigação. A denunciante, no entanto, rebateu a justificativa. “As provas e testemunhas deveriam ser apresentadas e ouvidas durante a investigação que eles se recusaram a fazer”, destacou.
Questionada sobre a existência de documentos, mensagens ou transferências bancárias que comprovem suas alegações, a ex-assessora limitou-se a dizer que foi orientada pelo delegado responsável a não comentar o conteúdo, já que o caso segue sob sigilo judicial.
Segundo ela, o inquérito policial segue em andamento na Delegacia de Polícia Civil de Araçatuba, em conjunto com o Ministério Público. “Fui ouvida novamente, e o caso está com eles. Acredito piamente no trabalho íntegro da polícia”, declarou.
A ex-assessora também reagiu às recentes declarações do vereador, que teria a chamado de “louca, homicida e suicida”. “Ele não tinha o que dizer. Não vai admitir que veio em frente ao meu condomínio pegar dinheiro, então tentou me descredibilizar. Jamais matei alguém, e estou viva para denunciá-lo. Ele terá que provar o que disse — e não provará”, respondeu.
Na avaliação dela, o parlamentar buscou atacar sua imagem por não ter argumentos contra as acusações. “Ele usou o que acreditou que poderia usar, com acusações sem fundamento. Mas isso não me abala. Tenho a consciência tranquila, e meus antecedentes mostram que sou honesta e limpa.”
Mesmo após o arquivamento do processo político, a ex-assessora reafirmou integralmente suas denúncias. “Disse apenas a verdade dos fatos. Espero que a justiça seja feita, que não tarde nem falhe, e que a verdade venha à tona.”
A investigação criminal permanece sob responsabilidade da Polícia Civil e do Ministério Público, que deverão se manifestar após a conclusão do inquérito. Enquanto isso, o caso continua a repercutir nos bastidores políticos e nas redes sociais da região.
