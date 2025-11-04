04 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CASO RACHADINHA

Ex-assessora reage após arquivamento de denúncia contra vereador

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Damião Brito, vereador da Rede Sustentabilidade, teve processo arquivado por falta de provas
Damião Brito, vereador da Rede Sustentabilidade, teve processo arquivado por falta de provas

A Câmara de Vereadores de Araçatuba arquivou, por unanimidade, o processo que investigava a denúncia de um suposto esquema de “rachadinha” envolvendo o vereador Damião Brito (Rede Sustentabilidade). A decisão, tomada sob a justificativa de falta de provas, gerou forte reação da ex-assessora responsável pela denúncia, que concedeu entrevista exclusiva à Folha da Região.

“Não me surpreendeu, e acredito que a população também já esperava por isso. É um grande absurdo”, declarou a ex-assessora ao comentar o resultado da votação em plenário. “Quando o poder escolhe silenciar a verdade, não é justiça que se faz, é cumplicidade”, afirmou, em tom de indignação.

Durante o processo político, a Câmara alegou não haver provas suficientes para dar continuidade à investigação. A denunciante, no entanto, rebateu a justificativa. “As provas e testemunhas deveriam ser apresentadas e ouvidas durante a investigação que eles se recusaram a fazer”, destacou.

Questionada sobre a existência de documentos, mensagens ou transferências bancárias que comprovem suas alegações, a ex-assessora limitou-se a dizer que foi orientada pelo delegado responsável a não comentar o conteúdo, já que o caso segue sob sigilo judicial.

Segundo ela, o inquérito policial segue em andamento na Delegacia de Polícia Civil de Araçatuba, em conjunto com o Ministério Público. “Fui ouvida novamente, e o caso está com eles. Acredito piamente no trabalho íntegro da polícia”, declarou.

A ex-assessora também reagiu às recentes declarações do vereador, que teria a chamado de “louca, homicida e suicida”. “Ele não tinha o que dizer. Não vai admitir que veio em frente ao meu condomínio pegar dinheiro, então tentou me descredibilizar. Jamais matei alguém, e estou viva para denunciá-lo. Ele terá que provar o que disse — e não provará”, respondeu.

Na avaliação dela, o parlamentar buscou atacar sua imagem por não ter argumentos contra as acusações. “Ele usou o que acreditou que poderia usar, com acusações sem fundamento. Mas isso não me abala. Tenho a consciência tranquila, e meus antecedentes mostram que sou honesta e limpa.”

Mesmo após o arquivamento do processo político, a ex-assessora reafirmou integralmente suas denúncias. “Disse apenas a verdade dos fatos. Espero que a justiça seja feita, que não tarde nem falhe, e que a verdade venha à tona.”

A investigação criminal permanece sob responsabilidade da Polícia Civil e do Ministério Público, que deverão se manifestar após a conclusão do inquérito. Enquanto isso, o caso continua a repercutir nos bastidores políticos e nas redes sociais da região.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários