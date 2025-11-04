A Câmara de Vereadores de Araçatuba arquivou, por unanimidade, o processo que investigava a denúncia de um suposto esquema de “rachadinha” envolvendo o vereador Damião Brito (Rede Sustentabilidade). A decisão, tomada sob a justificativa de falta de provas, gerou forte reação da ex-assessora responsável pela denúncia, que concedeu entrevista exclusiva à Folha da Região.

“Não me surpreendeu, e acredito que a população também já esperava por isso. É um grande absurdo”, declarou a ex-assessora ao comentar o resultado da votação em plenário. “Quando o poder escolhe silenciar a verdade, não é justiça que se faz, é cumplicidade”, afirmou, em tom de indignação.

Durante o processo político, a Câmara alegou não haver provas suficientes para dar continuidade à investigação. A denunciante, no entanto, rebateu a justificativa. “As provas e testemunhas deveriam ser apresentadas e ouvidas durante a investigação que eles se recusaram a fazer”, destacou.