Uma criança de 9 anos ficou ferida na tarde desta terça-feira (4) após um acidente entre um carro e um patinete elétrico dentro do Condomínio Residencial San Marino, localizado no bairro Recanto Verde, em Birigui.
O caso ocorreu por volta das 15h, no cruzamento das ruas João Gregolin e San Salvatore. Segundo informações do boletim de ocorrência, uma caminhonete Fiat Strada, de cor prata, trafegava em direção à saída do condomínio quando, ao se aproximar de uma rotatória, o motorista não percebeu a aproximação do patinete conduzido pela menina.
A criança acabou colidindo contra a lateral do veículo e sofreu escoriações no rosto, além de uma possível fratura na perna direita. Ela foi socorrida pela Unidade de Resgate e encaminhada à Unimed de Birigui.
De acordo com o registro policial, a via estava bem sinalizada, tanto horizontal quanto verticalmente. O veículo teve apenas danos no retrovisor esquerdo, e o patinete não apresentava avarias aparentes.
As consultas de rotina indicaram que o condutor e o veículo estavam em situação regular. A perícia chegou a ser solicitada, mas foi dispensada pela autoridade policial de plantão.
O boletim de ocorrência foi elaborado, e tanto o motorista quanto o veículo foram liberados no local. O patinete ficou sob os cuidados do avô da vítima.
