Uma criança de 9 anos ficou ferida na tarde desta terça-feira (4) após um acidente entre um carro e um patinete elétrico dentro do Condomínio Residencial San Marino, localizado no bairro Recanto Verde, em Birigui.

O caso ocorreu por volta das 15h, no cruzamento das ruas João Gregolin e San Salvatore. Segundo informações do boletim de ocorrência, uma caminhonete Fiat Strada, de cor prata, trafegava em direção à saída do condomínio quando, ao se aproximar de uma rotatória, o motorista não percebeu a aproximação do patinete conduzido pela menina.

A criança acabou colidindo contra a lateral do veículo e sofreu escoriações no rosto, além de uma possível fratura na perna direita. Ela foi socorrida pela Unidade de Resgate e encaminhada à Unimed de Birigui.