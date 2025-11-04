A Câmara Municipal de Penápolis aprovou por unanimidade, na sessão desta segunda-feira (3), o projeto de lei do vereador Francisco José Mendes, o Tiquinho (MDB), que cria o Programa de Educação e Conscientização para o Trânsito nas escolas da rede municipal de ensino.
A iniciativa, que será desenvolvida anualmente durante o Maio Amarelo, tem como objetivo estimular a reflexão e o aprendizado sobre segurança viária, promovendo mudanças de comportamento e atitudes responsáveis no trânsito.
De acordo com o projeto, as escolas municipais deverão promover, em parceria com as Secretarias de Educação, Planejamento e Mobilidade Urbana e Saúde, além de outros órgãos e entidades, palestras, oficinas, cursos e atividades educativas voltadas à conscientização de crianças e adolescentes.
Entre os temas que serão abordados estão regras de trânsito, sinalização, comportamento seguro de pedestres e ciclistas, prevenção de sinistros, primeiros socorros e consequências da violência no trânsito.
“A educação para o trânsito é um pilar essencial para a construção de uma sociedade mais segura. A conscientização desde a infância forma cidadãos mais responsáveis, capazes de transformar o futuro do trânsito em Penápolis”, afirmou o vereador Tiquinho, autor da proposta.
Com a aprovação, o projeto segue agora para sanção do Executivo Municipal, consolidando mais um passo na formação de uma cultura de respeito e segurança no trânsito entre os jovens penapolenses.
