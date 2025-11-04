A Câmara Municipal de Penápolis aprovou por unanimidade, na sessão desta segunda-feira (3), o projeto de lei do vereador Francisco José Mendes, o Tiquinho (MDB), que cria o Programa de Educação e Conscientização para o Trânsito nas escolas da rede municipal de ensino.

A iniciativa, que será desenvolvida anualmente durante o Maio Amarelo, tem como objetivo estimular a reflexão e o aprendizado sobre segurança viária, promovendo mudanças de comportamento e atitudes responsáveis no trânsito.

De acordo com o projeto, as escolas municipais deverão promover, em parceria com as Secretarias de Educação, Planejamento e Mobilidade Urbana e Saúde, além de outros órgãos e entidades, palestras, oficinas, cursos e atividades educativas voltadas à conscientização de crianças e adolescentes.