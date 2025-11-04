A zona rural de Penápolis acaba de receber um importante reforço em sua infraestrutura viária. O vereador Faleiros (PL), que também atua como policial ambiental, garantiu, com o apoio do deputado estadual Major Mecca, a conquista de um rolo compactador destinado à melhoria das estradas rurais do município.

O equipamento foi entregue nesta segunda-feira (3), na cidade de Campinas, e será fundamental para a conservação e manutenção das vias rurais, facilitando o transporte da produção agrícola e o deslocamento diário de trabalhadores e famílias da região.

A nova conquista reforça o compromisso de Faleiros com o desenvolvimento da zona rural e demonstra a eficácia da parceria entre lideranças locais e estaduais. O parlamentar tem se destacado por sua atuação voltada à infraestrutura, segurança e qualidade de vida dos moradores da área rural penapolense.