04 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CONQUISTA

Penápolis recebe rolo compactador para reforçar estradas rurais

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Vereador Faleiros, policial ambiental, ao lado do ex-vereador Ditinho durante a entrega do equipamento
Vereador Faleiros, policial ambiental, ao lado do ex-vereador Ditinho durante a entrega do equipamento

A zona rural de Penápolis acaba de receber um importante reforço em sua infraestrutura viária. O vereador Faleiros (PL), que também atua como policial ambiental, garantiu, com o apoio do deputado estadual Major Mecca, a conquista de um rolo compactador destinado à melhoria das estradas rurais do município.

O equipamento foi entregue nesta segunda-feira (3), na cidade de Campinas, e será fundamental para a conservação e manutenção das vias rurais, facilitando o transporte da produção agrícola e o deslocamento diário de trabalhadores e famílias da região.

A nova conquista reforça o compromisso de Faleiros com o desenvolvimento da zona rural e demonstra a eficácia da parceria entre lideranças locais e estaduais. O parlamentar tem se destacado por sua atuação voltada à infraestrutura, segurança e qualidade de vida dos moradores da área rural penapolense.

Com o novo rolo compactador, a Prefeitura Municipal de Penápolis poderá intensificar os serviços de recuperação e manutenção das estradas vicinais, garantindo mais segurança, mobilidade e eficiência no tráfego rural, além de fortalecer a economia local com melhores condições para o escoamento da produção agrícola.

“Esse equipamento representa um avanço real para quem vive e trabalha na zona rural. É uma conquista que reflete o resultado de muito diálogo e compromisso com a população”, destacou o vereador Faleiros.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários