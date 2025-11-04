A zona rural de Penápolis acaba de receber um importante reforço em sua infraestrutura viária. O vereador Faleiros (PL), que também atua como policial ambiental, garantiu, com o apoio do deputado estadual Major Mecca, a conquista de um rolo compactador destinado à melhoria das estradas rurais do município.
O equipamento foi entregue nesta segunda-feira (3), na cidade de Campinas, e será fundamental para a conservação e manutenção das vias rurais, facilitando o transporte da produção agrícola e o deslocamento diário de trabalhadores e famílias da região.
A nova conquista reforça o compromisso de Faleiros com o desenvolvimento da zona rural e demonstra a eficácia da parceria entre lideranças locais e estaduais. O parlamentar tem se destacado por sua atuação voltada à infraestrutura, segurança e qualidade de vida dos moradores da área rural penapolense.
Com o novo rolo compactador, a Prefeitura Municipal de Penápolis poderá intensificar os serviços de recuperação e manutenção das estradas vicinais, garantindo mais segurança, mobilidade e eficiência no tráfego rural, além de fortalecer a economia local com melhores condições para o escoamento da produção agrícola.
“Esse equipamento representa um avanço real para quem vive e trabalha na zona rural. É uma conquista que reflete o resultado de muito diálogo e compromisso com a população”, destacou o vereador Faleiros.
