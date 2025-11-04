O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui absolveu, nesta terça-feira (4), José Pereira da Silva, acusado de matar Mauro Garbi com disparos de arma de fogo em 13 de novembro de 2022, no bairro Jardim São Braz. A decisão foi proferida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, titular da 1ª Vara Criminal, após cerca de duas horas de julgamento.

O promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, responsável pela acusação, pediu a absolvição do réu, sustentando que as provas apontavam para uma situação de legítima defesa. Segundo ele, embora existissem controversas quanto à autoria, ficou evidenciado que a vítima invadiu o imóvel do réu acompanhada dos dois filhos.

“O lar é abrigo, é o lugar sagrado, e durante o dia só se pode adentrar com ordem judicial, em flagrante delito ou para salvar de alguma catástrofe; à noite, somente em caso de flagrante ou desastre. A lei é clara - e o Ministério Público é escravo da lei e das provas”, afirmou o promotor, ao justificar o pedido de absolvição.