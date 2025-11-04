Um desempregado de 26 anos foi capturado no final da tarde desta segunda-feira (3) pela Polícia Militar, em um estabelecimento comercial localizado entre a avenida Ibirapuera e a rua Guatemala, no bairro Planalto, em Araçatuba. O homem responde a processo por tráfico de drogas e foi condenado a cinco anos de prisão em regime semiaberto.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo na região quando avistou o suspeito, que demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura. A atitude chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados do rapaz no sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça em seu nome.