Um desempregado de 26 anos foi capturado no final da tarde desta segunda-feira (3) pela Polícia Militar, em um estabelecimento comercial localizado entre a avenida Ibirapuera e a rua Guatemala, no bairro Planalto, em Araçatuba. O homem responde a processo por tráfico de drogas e foi condenado a cinco anos de prisão em regime semiaberto.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo na região quando avistou o suspeito, que demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura. A atitude chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados do rapaz no sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça em seu nome.
A mãe de criação do condenado, que também estava no local, foi informada sobre a ordem judicial. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde o caso foi apresentado ao delegado plantonista.
Após os trâmites legais, o preso foi encaminhado à Penitenciária de Lavínia, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
