04 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PROCURADO

Homem é preso em Araçatuba após condenação por tráfico

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google
O preso foi encaminhado à Penitenciária de Lavínia
O preso foi encaminhado à Penitenciária de Lavínia

Um desempregado de 26 anos foi capturado no final da tarde desta segunda-feira (3) pela Polícia Militar, em um estabelecimento comercial localizado entre a avenida Ibirapuera e a rua Guatemala, no bairro Planalto, em Araçatuba. O homem responde a processo por tráfico de drogas e foi condenado a cinco anos de prisão em regime semiaberto.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo na região quando avistou o suspeito, que demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura. A atitude chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados do rapaz no sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça em seu nome.

A mãe de criação do condenado, que também estava no local, foi informada sobre a ordem judicial. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde o caso foi apresentado ao delegado plantonista.

Após os trâmites legais, o preso foi encaminhado à Penitenciária de Lavínia, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários