A Biblioteca Municipal Rubens do Amaral, em Araçatuba, será palco nesta quinta-feira (6) do espetáculo infantil “Como Tudo Começou?”, da Cia. Koi, de Lins. A apresentação tem início às 8h30, com entrada gratuita e aberta ao público, especialmente às crianças e famílias.

A atividade integra o projeto “Alinhavando Redes de Bibliotecas – Corredor Cultural”, promovido pelo coletivo Alinhavando Redes Culturais. A iniciativa é viabilizada com recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado de São Paulo, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba.

O espetáculo é inspirado em histórias tradicionais de diferentes povos sobre a origem da vida, da natureza e dos seres. Por meio de teatro, música e artes visuais, os artistas Andressa Giacomini e Daniel Rodrigues convidam o público a um mergulho lúdico nesses saberes ancestrais que ainda hoje despertam encantamento e reflexão.