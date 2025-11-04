A Biblioteca Municipal Rubens do Amaral, em Araçatuba, será palco nesta quinta-feira (6) do espetáculo infantil “Como Tudo Começou?”, da Cia. Koi, de Lins. A apresentação tem início às 8h30, com entrada gratuita e aberta ao público, especialmente às crianças e famílias.
A atividade integra o projeto “Alinhavando Redes de Bibliotecas – Corredor Cultural”, promovido pelo coletivo Alinhavando Redes Culturais. A iniciativa é viabilizada com recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado de São Paulo, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba.
O espetáculo é inspirado em histórias tradicionais de diferentes povos sobre a origem da vida, da natureza e dos seres. Por meio de teatro, música e artes visuais, os artistas Andressa Giacomini e Daniel Rodrigues convidam o público a um mergulho lúdico nesses saberes ancestrais que ainda hoje despertam encantamento e reflexão.
Fundada em 2019, a Cia. Koi desenvolve trabalhos que unem narração de histórias, artes visuais e música, tendo o Kamishibai — tradicional técnica japonesa de contar histórias com ilustrações — como uma de suas principais referências artísticas.
O projeto Corredor Cultural contempla nove cidades da região — Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, Júlio Mesquita, Lins, Promissão, Sabino e Araçatuba —, levando mais de 40 atividades culturais ao público, entre oficinas, cursos, encontros literários e apresentações teatrais.
