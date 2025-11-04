Teve início nesta terça-feira (4) o Provão Paulista Seriado 2025, uma das principais avaliações do calendário educacional do Estado de São Paulo. A prova, promovida pela Secretaria da Educação (Seduc-SP), oferece acesso a mais de 15 mil vagas no ensino superior público paulista, distribuídas entre USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatecs.
O destaque do primeiro dia ficou por conta da redação, que abordou uma questão contemporânea e de grande relevância: “Como os adolescentes podem usar as redes sociais sem prejudicar a saúde mental?”
Com base em três textos de apoio, os alunos foram convidados a elaborar um texto dissertativo-argumentativo, apresentando reflexões e possíveis soluções para o tema.
Para Matheus Freitas, de 17 anos, estudante da Escola Estadual Mauro de Oliveira, na zona oeste da capital, a prova exigiu atenção e preparo. “A redação estava dentro dos assuntos que trabalhamos em aula. O maior desafio, para mim, foi a parte de matemática”, contou o aluno, que sonha com uma vaga no curso de Gestão de Recursos Humanos.
A estudante Julia Costa, também de 17 anos, destacou o nível de dificuldade das questões. “Algumas alternativas eram muito parecidas, exigindo leitura cuidadosa. Acredito que me saí melhor em português e inglês. Em física, foi mais complicado”, relatou. Julia faz curso técnico em enfermagem e tenta uma vaga em Biomedicina.
Neste ano, o Provão Paulista contempla 375 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio. A redação tem peso de 20% na nota final, somando-se aos resultados obtidos nas avaliações das séries anteriores — um modelo seriado que acompanha o desempenho dos alunos ao longo dos três anos.
O segundo dia de provas, nesta quarta-feira (5), trará questões de matemática e ciências humanas, totalizando 42 perguntas. Todo o conteúdo é baseado no Currículo Paulista do Ensino Médio. O tempo máximo de prova é de quatro horas, com acréscimo de uma hora para estudantes com deficiência.
Calendário do Provão Paulista 2025
- Registro final de cursos de preferência (3ª série): 28 de novembro
- Divulgação dos gabaritos: 8 de dezembro
- Primeira chamada de aprovados: 19 de janeiro de 2026
- Segunda chamada: 26 de janeiro de 2026
- Terceira chamada: 2 de fevereiro de 2026
As provas para a 1ª série ocorrerão nos dias 6 e 7 de novembro, e para a 2ª série, nos dias 11 e 12 de novembro. Em municípios com feriado, as avaliações serão aplicadas em datas remarcadas, com cadernos diferentes dos oficiais.
O Provão Paulista Seriado consolida-se como um importante instrumento de acesso à universidade pública e de incentivo à permanência dos jovens na escola, promovendo uma trajetória de avaliação contínua e alinhada às metas de qualidade da educação paulista.
