Teve início nesta terça-feira (4) o Provão Paulista Seriado 2025, uma das principais avaliações do calendário educacional do Estado de São Paulo. A prova, promovida pela Secretaria da Educação (Seduc-SP), oferece acesso a mais de 15 mil vagas no ensino superior público paulista, distribuídas entre USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatecs.

O destaque do primeiro dia ficou por conta da redação, que abordou uma questão contemporânea e de grande relevância: “Como os adolescentes podem usar as redes sociais sem prejudicar a saúde mental?”

Com base em três textos de apoio, os alunos foram convidados a elaborar um texto dissertativo-argumentativo, apresentando reflexões e possíveis soluções para o tema.