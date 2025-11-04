O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) instaurou, nesta segunda-feira (3), um inquérito civil para apurar responsabilidades pela queda da estrutura metálica durante o evento Medland, realizado no último fim de semana no Aeropark Clube de Voo Desportivo, em Regente Feijó (SP).

A investigação é conduzida pelo promotor Guilherme Batalini, que determinou o envio de ofícios aos organizadores do evento, à Prefeitura Municipal e ao Corpo de Bombeiros, solicitando esclarecimentos sobre as circunstâncias que levaram ao desabamento da cobertura. Também foram designadas oitivas para os dias 17 e 19 de novembro, nas quais deverão ser ouvidos os responsáveis técnicos e representantes das instituições envolvidas.

De acordo com a portaria do Ministério Público, o inquérito tem como objetivo verificar eventuais falhas de segurança, omissões e descumprimento de normas legais, além de apurar se o evento atendeu às exigências necessárias para sua realização.