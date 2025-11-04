O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) instaurou, nesta segunda-feira (3), um inquérito civil para apurar responsabilidades pela queda da estrutura metálica durante o evento Medland, realizado no último fim de semana no Aeropark Clube de Voo Desportivo, em Regente Feijó (SP).
A investigação é conduzida pelo promotor Guilherme Batalini, que determinou o envio de ofícios aos organizadores do evento, à Prefeitura Municipal e ao Corpo de Bombeiros, solicitando esclarecimentos sobre as circunstâncias que levaram ao desabamento da cobertura. Também foram designadas oitivas para os dias 17 e 19 de novembro, nas quais deverão ser ouvidos os responsáveis técnicos e representantes das instituições envolvidas.
De acordo com a portaria do Ministério Público, o inquérito tem como objetivo verificar eventuais falhas de segurança, omissões e descumprimento de normas legais, além de apurar se o evento atendeu às exigências necessárias para sua realização.
O documento ressalta que a festa foi realizada em área aberta e sem proteção adequada contra intempéries, mesmo após alertas da Defesa Civil sobre o risco de temporais no oeste paulista. Outro ponto destacado é que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) foi apresentado à Promotoria somente na véspera da festa, próximo ao encerramento do expediente, o que levantou questionamentos sobre a regularidade da autorização.
Entre as diligências determinadas estão requisições de informações sobre contratos firmados, responsáveis técnicos, número de participantes, medidas adotadas em favor das vítimas e os critérios utilizados pela Prefeitura para a concessão do alvará do evento.
O inquérito, segundo o promotor, visa esclarecer se houve negligência, imprudência ou omissão por parte dos organizadores e das empresas contratadas, bem como possível falha na fiscalização do poder público municipal.
O caso ganhou repercussão após o desabamento da estrutura metálica montada para o evento, ocorrido na madrugada de 2 de novembro, que deixou um homem morto e cerca de 60 pessoas feridas, conforme já noticiado pela Folha da Região.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.