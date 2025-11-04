A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, por unanimidade, a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, proposta pelo vereador João Pedro Pugina (PL), com o objetivo de investigar possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos destinados ao sistema municipal de saúde.
O pedido de criação da CPI foi feito durante a sessão ordinária de 28 de outubro e protocolado oficialmente dois dias depois, já contando com a assinatura de todos os 15 vereadores da Casa — número que supera o mínimo necessário para sua instauração.
De acordo com o parlamentar, a CPI vai apurar eventuais desvios de recursos, fraudes contratuais, superfaturamentos, pagamentos indevidos, lavagem de dinheiro ou outros atos de corrupção ligados à Organização Social Mahatma Gandhi, responsável pela gestão das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das Unidades de Saúde Mental de Araçatuba entre setembro de 2019 e maio de 2025.
“É hora de passar a saúde pública de Araçatuba a limpo, identificando falhas na gestão, no controle e na fiscalização dos contratos e serviços prestados”, afirmou Pugina, ressaltando que a investigação não se limitará à atuação da Mahatma Gandhi.
O vereador destacou ainda que o Legislativo municipal atuará de forma conjunta com o Ministério Público e o GAECO, lembrando que a Justiça já determinou o bloqueio de mais de R$ 3 milhões da organização social investigada.
“É dever desta Câmara colaborar com as investigações. Essa medida demonstra a gravidade dos indícios apurados e reforça a importância de garantir transparência e moralidade administrativa”, acrescentou o parlamentar.
A CPI terá como missão identificar responsáveis, propor medidas corretivas e encaminhar os resultados aos órgãos competentes, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, assegurando o uso ético e eficiente do dinheiro público.
“A saúde não pode ser tratada como negócio para criminosos. Este é um compromisso com a verdade e com o direito da população de Araçatuba a uma saúde pública digna, eficiente e livre de corrupção”, concluiu Pugina.
Próximas etapas da investigação
Com o apoio unânime dos vereadores, o requerimento será encaminhado à Presidência da Câmara, que solicitará parecer jurídico e abrirá prazo de até dez dias úteis para manifestação dos parlamentares interessados em integrar a comissão.
A Mesa Diretora designará cinco vereadores para compor a CPI, que elegerão entre si três membros titulares e dois suplentes. Entre os titulares, serão escolhidos o presidente e o relator do grupo.
A CPI da Saúde terá 90 dias para concluir os trabalhos e apresentar relatório ao plenário — prazo que poderá ser prorrogado, caso necessário.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.