A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, por unanimidade, a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, proposta pelo vereador João Pedro Pugina (PL), com o objetivo de investigar possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos destinados ao sistema municipal de saúde.

O pedido de criação da CPI foi feito durante a sessão ordinária de 28 de outubro e protocolado oficialmente dois dias depois, já contando com a assinatura de todos os 15 vereadores da Casa — número que supera o mínimo necessário para sua instauração.

De acordo com o parlamentar, a CPI vai apurar eventuais desvios de recursos, fraudes contratuais, superfaturamentos, pagamentos indevidos, lavagem de dinheiro ou outros atos de corrupção ligados à Organização Social Mahatma Gandhi, responsável pela gestão das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das Unidades de Saúde Mental de Araçatuba entre setembro de 2019 e maio de 2025.