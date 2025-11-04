04 de novembro de 2025
DROGAS

Pintor de 21 anos é preso por tráfico em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
Dinheiro e entorpecentes apreendidos pela polícia
Um pintor de 21 anos foi preso no início da tarde desta segunda-feira (3), acusado de tráfico de drogas, na Travessa Iguatemi, no bairro Castelo Branco, em Araçatuba. A prisão ocorreu após denúncia anônima feita ao 190, informando que um homem tatuado estaria vendendo entorpecentes próximo a uma praça e escondendo a droga em uma casa abandonada nas proximidades.

Durante a averiguação, policiais militares encontraram três indivíduos em atitude suspeita. Um deles correspondia às características repassadas na denúncia. Com o suspeito, os policiais localizaram 27 porções de crack e R$ 517 em dinheiro.

Questionado, o pintor confessou que estava traficando drogas no local. Os outros dois homens, um pedreiro de 26 anos, qualificado como testemunha, e um comerciante de 31, investigado no caso, afirmaram que haviam ido até o local para comprar entorpecentes.

Todos foram conduzidos ao Plantão Policial de Araçatuba. Após o registro da ocorrência, o pintor permaneceu preso, enquanto os outros dois foram ouvidos e liberados.

