Um pintor de 21 anos foi preso no início da tarde desta segunda-feira (3), acusado de tráfico de drogas, na Travessa Iguatemi, no bairro Castelo Branco, em Araçatuba. A prisão ocorreu após denúncia anônima feita ao 190, informando que um homem tatuado estaria vendendo entorpecentes próximo a uma praça e escondendo a droga em uma casa abandonada nas proximidades.

Durante a averiguação, policiais militares encontraram três indivíduos em atitude suspeita. Um deles correspondia às características repassadas na denúncia. Com o suspeito, os policiais localizaram 27 porções de crack e R$ 517 em dinheiro.

Questionado, o pintor confessou que estava traficando drogas no local. Os outros dois homens, um pedreiro de 26 anos, qualificado como testemunha, e um comerciante de 31, investigado no caso, afirmaram que haviam ido até o local para comprar entorpecentes.