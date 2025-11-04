Birigui encerrou o mês de setembro com saldo positivo de 177 novas admissões, alcançando 2.717 empregos com carteira assinada no acumulado de 2025, conforme dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e compilados pela Folha da Região.
Com esse resultado, o município mantém a liderança na geração de postos formais entre as cidades da Região Administrativa de Araçatuba, consolidando o melhor desempenho ao final do terceiro trimestre deste ano.
Em Araçatuba, o cenário foi de ligeira retração em setembro, com 22 desligamentos a mais do que contratações — 2.407 admissões contra 2.429 demissões — resultando em saldo negativo de -22 vagas. No acumulado de 2025, porém, a cidade registra 1.854 novos empregos, representando alta de 3,25% em relação ao estoque do início do ano.
Já em Penápolis, o desempenho foi positivo: 49 vagas criadas em setembro, com 718 admissões e 669 desligamentos. No acumulado de 2025, o município soma 1.498 novos empregos, o que representa um crescimento expressivo de 8,95%.
Na comparação entre os três municípios, Birigui segue em primeiro lugar, seguida de Penápolis e Araçatuba, refletindo o dinamismo da economia biriguiense, impulsionada principalmente pela indústria calçadista e pela diversificação de setores produtivos.
Em nível estadual, São Paulo registrou, em setembro, saldo positivo de 49.052 vagas formais, com 728 mil admissões e 679 mil desligamentos, conforme o levantamento do Novo Caged. No acumulado do ano, o estado já soma 485.726 novos empregos, com crescimento de 3,39%, mantendo-se como o maior gerador de postos de trabalho do país.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.