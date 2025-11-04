Birigui encerrou o mês de setembro com saldo positivo de 177 novas admissões, alcançando 2.717 empregos com carteira assinada no acumulado de 2025, conforme dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e compilados pela Folha da Região.

Com esse resultado, o município mantém a liderança na geração de postos formais entre as cidades da Região Administrativa de Araçatuba, consolidando o melhor desempenho ao final do terceiro trimestre deste ano.

Em Araçatuba, o cenário foi de ligeira retração em setembro, com 22 desligamentos a mais do que contratações — 2.407 admissões contra 2.429 demissões — resultando em saldo negativo de -22 vagas. No acumulado de 2025, porém, a cidade registra 1.854 novos empregos, representando alta de 3,25% em relação ao estoque do início do ano.