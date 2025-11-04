Durante uma ação de fiscalização realizada na noite de segunda-feira (3), o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreendeu 7,020 quilos de skunk, uma droga derivada da maconha, em um ônibus que trafegava pela rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do município de Castilho.
Os policiais realizavam a Operação Impacto, quando decidiram abordar o veículo para averiguação. Durante a vistoria, foram encontrados 14 pacotes da droga dentro da mala de uma passageira que ocupava a poltrona 10.
De acordo com a polícia, a mulher afirmou ter embarcado em Campo Grande (MS) e que levaria a droga até São Paulo (SP). Ela não possuía antecedentes criminais.
A suspeita foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil de Andradina, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu presa à disposição da Justiça.
