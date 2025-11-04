Um acidente de trânsito envolvendo um Fiat Argo e uma motocicleta Honda Biz foi registrado na tarde desta segunda-feira (3), por volta das 16h15, na rotatória entre a avenida João Cernach e a rua Dr. Arthur Cordeiro, em Birigui.

De acordo com informações colhidas no local, a condutora do Fiat Argo relatou que seguia pela rua Dr. Arthur Cordeiro quando não visualizou a motocicleta que trafegava pela rotatória, resultando em uma colisão frontal.

A motociclista sofreu escoriações leves nas mãos e pernas, sendo socorrida e avaliada no local. Não houve necessidade de encaminhamento hospitalar.