Um homem foi detido na noite de domingo (3), após resistir à abordagem policial durante patrulhamento no bairro Monte Líbano, em Buritama. A ocorrência foi registrada por volta das 20h40, na rua Samuel de Almeida.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento voltado ao combate do tráfico de drogas quando avistou o suspeito saindo de sua residência e conduzindo um Honda Civic. O homem, já conhecido nos meios policiais, foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.
Ainda conforme o registro da PM, durante a entrevista, o abordado passou a questionar a atuação da polícia e incitar a população contra os agentes, tornando-se agressivo. Diante da resistência, foi necessário o uso de força física e algemas para contê-lo.
Na busca veicular, os policiais encontraram apenas um aparelho celular, que foi apreendido. Durante a contenção, a equipe relatou ter utilizado técnica de imobilização para cessar a agressividade.
O homem foi levado ao hospital municipal, onde recusou atendimento médico. Um dos policiais apresentou lesões leves em um dos dedos e no punho, conforme constatado por um médico plantonista.
A ocorrência foi acompanhada por um advogado, e o caso foi encaminhado ao Plantão Policial de Birigui, onde a autoridade de plantão registrou o boletim como resistência. O celular apreendido, da marca iPhone, permaneceu na Delegacia para análise e perícia.
