Um homem foi detido na noite de domingo (3), após resistir à abordagem policial durante patrulhamento no bairro Monte Líbano, em Buritama. A ocorrência foi registrada por volta das 20h40, na rua Samuel de Almeida.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento voltado ao combate do tráfico de drogas quando avistou o suspeito saindo de sua residência e conduzindo um Honda Civic. O homem, já conhecido nos meios policiais, foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.

Ainda conforme o registro da PM, durante a entrevista, o abordado passou a questionar a atuação da polícia e incitar a população contra os agentes, tornando-se agressivo. Diante da resistência, foi necessário o uso de força física e algemas para contê-lo.