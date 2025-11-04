O Fórum de Birigui será palco, nesta terça-feira (4), do julgamento de José Pereira da Silva, acusado de assassinar o vizinho Mauro Garbi, em um crime ocorrido em 13 de novembro de 2022, na rua Teodósio Pinheiro da Silva no bairro Jardim São Braz. O caso, que chocou a vizinhança pela banalidade do motivo, será apreciado pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de Birigui.
De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, José Pereira e seus irmãos eram vizinhos da vítima e mantinham desentendimentos frequentes com a família de Mauro Garbi desde que ele se mudou para o local.
Na manhã do crime, uma Fiorino vermelha pertencente à vítima estava estacionada um metro sobre a calçada, e outro veículo, um Monza, estava parado em frente ao portão da residência do acusado. Irritado com a situação, José Pereira acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e orientou Mauro a retirar o carro. A vítima informou que o veículo estava sem uma roda e seria removido assim que o filho acordasse.
Após a saída dos policiais, o acusado permaneceu sentado na calçada, mexendo no celular. Ao vê-lo, Mauro Garbi acreditou que ele chamaria novamente a polícia e foi tirar satisfações. A discussão se intensificou, e, em meio a ofensas, José Pereira entrou em casa, pegou uma pistola calibre 7.65 e disparou três vezes contra o vizinho.
Um dos tiros atingiu o ombro direito da vítima e saiu pela região dorsal, lesionando o pulmão direito e provocando uma hemorragia interna fatal, segundo o laudo necroscópico.
Para o Ministério Público, representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, o acusado agiu por motivo fútil, uma vez que o crime foi resultado de uma discussão banal sobre o estacionamento de um carro.
O julgamento, que acontece no Tribunal do Júri do Fórum de Birigui, deve ouvir testemunhas e familiares das duas partes. A expectativa é de que o caso seja concluído ainda nesta terça-feira.
