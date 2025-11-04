O Fórum de Birigui será palco, nesta terça-feira (4), do julgamento de José Pereira da Silva, acusado de assassinar o vizinho Mauro Garbi, em um crime ocorrido em 13 de novembro de 2022, na rua Teodósio Pinheiro da Silva no bairro Jardim São Braz. O caso, que chocou a vizinhança pela banalidade do motivo, será apreciado pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de Birigui.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, José Pereira e seus irmãos eram vizinhos da vítima e mantinham desentendimentos frequentes com a família de Mauro Garbi desde que ele se mudou para o local.

Na manhã do crime, uma Fiorino vermelha pertencente à vítima estava estacionada um metro sobre a calçada, e outro veículo, um Monza, estava parado em frente ao portão da residência do acusado. Irritado com a situação, José Pereira acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e orientou Mauro a retirar o carro. A vítima informou que o veículo estava sem uma roda e seria removido assim que o filho acordasse.