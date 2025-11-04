A Polícia Militar registrou na noite dessa segunda-feira (3) um atropelamento com morte na avenida Euclides Miragaia, esquina com a rua Eugênio Moroso, no bairro Isabel Marin, em Birigui. O caso foi atendido pelos cabos PM Koenigkan e Bisson, e será investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

De acordo com o boletim policial, a ocorrência foi inicialmente irradiada via Copom como uma desinteligência. No entanto, ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que se tratava de um atropelamento.

A vítima foi identificada como Gabriel Henrique Jardim de Souza, de 22 anos, morador de Birigui. Ele foi socorrido pela ambulância municipal e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal, onde a médica de plantão confirmou o óbito.