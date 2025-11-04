A Polícia Militar registrou na noite dessa segunda-feira (3) um atropelamento com morte na avenida Euclides Miragaia, esquina com a rua Eugênio Moroso, no bairro Isabel Marin, em Birigui. O caso foi atendido pelos cabos PM Koenigkan e Bisson, e será investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
De acordo com o boletim policial, a ocorrência foi inicialmente irradiada via Copom como uma desinteligência. No entanto, ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que se tratava de um atropelamento.
A vítima foi identificada como Gabriel Henrique Jardim de Souza, de 22 anos, morador de Birigui. Ele foi socorrido pela ambulância municipal e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal, onde a médica de plantão confirmou o óbito.
O motorista do veículo, um Corolla XEI preto, relatou que trafegava pela avenida, sentido bairro, quando Gabriel invadiu repentinamente a pista, não sendo possível evitar o impacto.
Uma testemunha informou aos policiais que Gabriel tinha se envolvido em uma briga com dois indivíduos não identificados e, ao tentar fugir deles, correu pela via, sendo então atingido pelo carro.
Segundo a Polícia Militar, não foram constatadas infrações de trânsito, e tanto o condutor quanto o veículo estavam com a documentação em ordem. A Perícia Técnica compareceu ao local para apurar as circunstâncias do acidente.
O padrasto de Gabriel e outros familiares foram informados sobre o ocorrido. E o boletim da Polícia Civil será elaborado posteriormente.
Velório
O corpo ainda permanecia no Instituto Médico Legal (IML) de Birigui, na manhã desta terça-feira (4). O velório de Gabriel Henrique Jardim de Souza deverá ocorrer na Capela São Judas Tadeu, com sepultamento previsto para as 16h desta terça, segundo informou a funerária responsável.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.