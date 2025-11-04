Três pessoas morreram em um grave acidente registrado no domingo (2) na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), próximo à cidade de Poloni, a cerca de 125 quilômetros de Araçatuba.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolveu um Volkswagen Gol e um Renault Tera. O impacto aconteceu por volta das 15h, em um trecho da via onde chovia no momento do acidente.
Morreram no local Ovani Rozendo Correia, de 77 anos, mãe da motorista do Tera, e Rodrigo Aparecido Veri de Oliveira, de 39 anos, que estava no Gol. Já Maria José da Silva, de 67 anos, irmã de Ovani, chegou a ser socorrida em estado grave e levada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos.
As vítimas Ovani e Maria José, naturais de Birigui, foram veladas na cidade nessa segunda-feira (3), enquanto o corpo de Rodrigo será sepultado em Monte Aprazível.
A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e determinar as causas exatas do acidente.
