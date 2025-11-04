04 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ACIDENTE NA SP-310

Acidente em rodovia mata três, incluindo moradoras de Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Colisão entre dois carros ocorreu na Rodovia Feliciano Sales Cunha, em Poloni
Colisão entre dois carros ocorreu na Rodovia Feliciano Sales Cunha, em Poloni

Três pessoas morreram em um grave acidente registrado no domingo (2) na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), próximo à cidade de Poloni, a cerca de 125 quilômetros de Araçatuba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolveu um Volkswagen Gol e um Renault Tera. O impacto aconteceu por volta das 15h, em um trecho da via onde chovia no momento do acidente.

Morreram no local Ovani Rozendo Correia, de 77 anos, mãe da motorista do Tera, e Rodrigo Aparecido Veri de Oliveira, de 39 anos, que estava no Gol. Já Maria José da Silva, de 67 anos, irmã de Ovani, chegou a ser socorrida em estado grave e levada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos.

As vítimas Ovani e Maria José, naturais de Birigui, foram veladas na cidade nessa segunda-feira (3), enquanto o corpo de Rodrigo será sepultado em Monte Aprazível.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e determinar as causas exatas do acidente.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários