Os dois irmãos apontados como responsáveis pela morte do eletricista Vitor Henrique Pelicer, de 33 anos, serão julgados pelo Tribunal do Júri. A decisão foi proferida nesta segunda-feira (3) pelo juiz Heber Gualberto Mendonça, da 2ª Vara Criminal de Birigui. Ainda cabe recurso.
A Justiça também determinou que os réus permaneçam presos preventivamente até a realização do julgamento, cuja data ainda não foi definida.
O crime aconteceu no dia 25 de fevereiro deste ano, quando Vitor foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na rua Sebastião Custódio, bairro Simões, em Birigui.
Conforme o registro policial, a vítima caminhava com o filho pequeno quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Vitor chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate e levado ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas relataram que ele seguia em direção à casa do pai, onde deixaria o filho antes de ir trabalhar, no momento em que foi brutalmente atacado.
