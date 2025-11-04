Os dois irmãos apontados como responsáveis pela morte do eletricista Vitor Henrique Pelicer, de 33 anos, serão julgados pelo Tribunal do Júri. A decisão foi proferida nesta segunda-feira (3) pelo juiz Heber Gualberto Mendonça, da 2ª Vara Criminal de Birigui. Ainda cabe recurso.

A Justiça também determinou que os réus permaneçam presos preventivamente até a realização do julgamento, cuja data ainda não foi definida.

O crime aconteceu no dia 25 de fevereiro deste ano, quando Vitor foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na rua Sebastião Custódio, bairro Simões, em Birigui.