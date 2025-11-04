Dois novos radares começam a funcionar nesta terça-feira (4) em rodovias estaduais que cortam as regiões noroeste e centro do estado de São Paulo.

De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os equipamentos foram instalados nas cidades de Olímpia e Bastos e passam a registrar a velocidade dos veículos que trafegam pelos trechos monitorados.

Com essa ampliação, o número de radares em operação nas estradas sob responsabilidade do governo paulista chega a 441 unidades. O órgão explica que a iniciativa busca aumentar a segurança viária e reduzir acidentes provocados pelo excesso de velocidade.