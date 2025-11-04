Dois novos radares começam a funcionar nesta terça-feira (4) em rodovias estaduais que cortam as regiões noroeste e centro do estado de São Paulo.
De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os equipamentos foram instalados nas cidades de Olímpia e Bastos e passam a registrar a velocidade dos veículos que trafegam pelos trechos monitorados.
Com essa ampliação, o número de radares em operação nas estradas sob responsabilidade do governo paulista chega a 441 unidades. O órgão explica que a iniciativa busca aumentar a segurança viária e reduzir acidentes provocados pelo excesso de velocidade.
Na região noroeste, o radar está localizado no quilômetro 149 + 370 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Olímpia, onde o limite máximo permitido é de 60 km/h. Em Bastos, o novo dispositivo foi instalado na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), na altura do quilômetro 96 + 875, também com velocidade máxima de 60 km/h.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.