04 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
RODOVIAS DA REGIÃO

Novos radares entram em operação em rodovias do interior

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Brasil
Equipamentos instalados em Olímpia e Bastos passam a registrar velocidade a partir desta terça-feira (4)
Equipamentos instalados em Olímpia e Bastos passam a registrar velocidade a partir desta terça-feira (4)

Dois novos radares começam a funcionar nesta terça-feira (4) em rodovias estaduais que cortam as regiões noroeste e centro do estado de São Paulo.

De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os equipamentos foram instalados nas cidades de Olímpia e Bastos e passam a registrar a velocidade dos veículos que trafegam pelos trechos monitorados.

Com essa ampliação, o número de radares em operação nas estradas sob responsabilidade do governo paulista chega a 441 unidades. O órgão explica que a iniciativa busca aumentar a segurança viária e reduzir acidentes provocados pelo excesso de velocidade.

Na região noroeste, o radar está localizado no quilômetro 149 + 370 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Olímpia, onde o limite máximo permitido é de 60 km/h. Em Bastos, o novo dispositivo foi instalado na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), na altura do quilômetro 96 + 875, também com velocidade máxima de 60 km/h.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários