A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) anunciou a abertura de um novo concurso público com 142 vagas para contratação efetiva e formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam cargos de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 8,6 mil, além de benefícios.

O certame será regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), e todos os cargos contam com jornada semanal de 40 horas. Entre as funções de nível médio estão as de Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte, nas áreas de Contabilidade, Administração, Transporte, Edificações e Tecnologia da Informação.

Para quem possui formação superior, há vagas para Analista de Suporte à Regulação de Transporte I e Especialista em Regulação de Transporte I, em áreas como Administração, Direito, Engenharia de Produção, Economia e Ciências Contábeis.