A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) anunciou a abertura de um novo concurso público com 142 vagas para contratação efetiva e formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam cargos de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 8,6 mil, além de benefícios.
O certame será regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), e todos os cargos contam com jornada semanal de 40 horas. Entre as funções de nível médio estão as de Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte, nas áreas de Contabilidade, Administração, Transporte, Edificações e Tecnologia da Informação.
Para quem possui formação superior, há vagas para Analista de Suporte à Regulação de Transporte I e Especialista em Regulação de Transporte I, em áreas como Administração, Direito, Engenharia de Produção, Economia e Ciências Contábeis.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), entre 3 de novembro e 1º de dezembro de 2025. As taxas de participação são de R$ 55 para cargos de nível médio e R$ 100 para nível superior, com possibilidade de isenção ou redução conforme critérios previstos em edital.
A prova objetiva está prevista para 25 de janeiro de 2026, na cidade de São Paulo, em horários distintos conforme o cargo. Também haverá provas discursivas (redação ou estudo de caso) e avaliação de títulos para funções de nível superior.
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. O edital ainda garante reserva de vagas para pessoas com deficiência e pontuação adicional para candidatos pretos, pardos e indígenas, conforme a legislação estadual.
Mais informações e o edital completo estão disponíveis no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 31 de outubro de 2025.
