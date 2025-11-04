A Câmara Municipal de Araçatuba decidiu arquivar, nessa segunda-feira (3), a denúncia que acusava o vereador Damião Brito (Rede Sustentabilidade) de envolvimento em um suposto esquema de rachadinha. A proposta de arquivamento foi aprovada por unanimidade durante sessão ordinária do Legislativo.

A presidente da Câmara, Edna Flor (Podemos), não participou da votação por impedimento previsto no Regimento Interno. Como o parlamentar era parte interessada, o suplente Netinho Maia (Solidariedade) foi convocado e também votou a favor do arquivamento.

Durante a discussão, usaram a palavra os vereadores Luís Boatto (Solidariedade), Arlindo Araújo (Solidariedade), Hideto Honda (PSD), João Pedro Pugina (PL), Rodrigo Atayde (PRTB), Fernando Fabris (PL), Carlinhos do 3º DP (Republicanos), Sol do Autismo (PL) e Ícaro Morales (Cidadania).