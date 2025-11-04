A Câmara Municipal de Araçatuba decidiu arquivar, nessa segunda-feira (3), a denúncia que acusava o vereador Damião Brito (Rede Sustentabilidade) de envolvimento em um suposto esquema de rachadinha. A proposta de arquivamento foi aprovada por unanimidade durante sessão ordinária do Legislativo.
A presidente da Câmara, Edna Flor (Podemos), não participou da votação por impedimento previsto no Regimento Interno. Como o parlamentar era parte interessada, o suplente Netinho Maia (Solidariedade) foi convocado e também votou a favor do arquivamento.
Durante a discussão, usaram a palavra os vereadores Luís Boatto (Solidariedade), Arlindo Araújo (Solidariedade), Hideto Honda (PSD), João Pedro Pugina (PL), Rodrigo Atayde (PRTB), Fernando Fabris (PL), Carlinhos do 3º DP (Republicanos), Sol do Autismo (PL) e Ícaro Morales (Cidadania).
Todos afirmaram ser favoráveis à investigação de denúncias, mas destacaram que, neste caso específico, não foram apresentadas provas concretas que justificassem o prosseguimento do processo.
A acusação havia sido feita por uma ex-assessora do vereador, que alegou ter sido pressionada a devolver parte do salário recebido enquanto trabalhava no gabinete, prática que configuraria rachadinha.
Embora o arquivamento pela Câmara, um inquérito com base na mesma denúncia foi instaurado pela Seccional de Araçatuba, com base no boletim de ocorrência registrado pela denunciante e a investigação está em andamento.
