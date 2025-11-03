A Prefeitura de Araçatuba anunciou, por meio da Secretaria Municipal de Administração, a suspensão da sessão pública e da entrega de propostas referentes à Concorrência Eletrônica nº 010/2025. O aviso foi publicado no Diário Oficial do Município.

A decisão atende a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), registrada no processo eletrônico, após a apresentação de questionamentos administrativos e jurídicos por uma empresa do setor.

A licitação tinha como objetivo a concessão onerosa para implantação, gestão e manutenção do sistema de estacionamento rotativo em vias públicas. conhecido como Zona Azul. A sessão estava prevista para ocorrer nesta terça-feira, dia 4 de novembro, às 9h.