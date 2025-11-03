A Prefeitura de Araçatuba anunciou, por meio da Secretaria Municipal de Administração, a suspensão da sessão pública e da entrega de propostas referentes à Concorrência Eletrônica nº 010/2025. O aviso foi publicado no Diário Oficial do Município.
A decisão atende a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), registrada no processo eletrônico, após a apresentação de questionamentos administrativos e jurídicos por uma empresa do setor.
A licitação tinha como objetivo a concessão onerosa para implantação, gestão e manutenção do sistema de estacionamento rotativo em vias públicas. conhecido como Zona Azul. A sessão estava prevista para ocorrer nesta terça-feira, dia 4 de novembro, às 9h.
O edital original estabelece contrato com validade inicial de dez anos e expectativa de arrecadação de cerca de R$ 56 milhões. Seriam mantidas aproximadamente 1.700 vagas, das quais 1.291 seriam rotativas e pagas, e o restante reservado a motos, idosos, pessoas com deficiência, além de áreas específicas de carga, descarga e embarque.
As tarifas previstas permaneceriam inalteradas: R$ 1,30 por 30 minutos, R$ 2,60 por uma hora, R$ 3,90 por uma hora e meia e R$ 5,20 pelo limite máximo de duas horas de permanência.
