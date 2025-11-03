A partir desta segunda-feira (3), a concessionária Via Rondon liberou ao tráfego mais um segmento das obras de implantação das vias marginais da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho de Birigui, sentido interior (em direção a Andradina).
De acordo com a empresa, o novo trecho, localizado entre os quilômetros 520,1 e 525,8, foi entregue antes do prazo estabelecido pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).
A nova via marginal conta com aproximadamente cinco quilômetros de extensão, duas faixas de rolamento e dispositivos de acesso e retorno totalmente modernizados. As melhorias têm como objetivo aumentar a segurança, o conforto e a fluidez no tráfego local e regional.
Agora, os motoristas contam com uma ligação contínua de cerca de 21 quilômetros entre Birigui e Araçatuba, o que deve beneficiar diretamente os mais de 40 mil veículos que trafegam diariamente pela rodovia.
Segundo a concessionária, a ampliação contribui para reduzir o número de conflitos entre o trânsito urbano e o rodoviário, proporcionando viagens mais seguras, rápidas e confortáveis.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.