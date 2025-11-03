Entre os dias 3 e 7 de novembro, o Sebrae Móvel percorre as cidades de Coroados, Buritama e Birigui com atendimentos gratuitos voltados a empreendedores e pessoas interessadas em abrir ou aprimorar o próprio negócio.
O atendimento começa em Coroados, nesta segunda (3) e terça-feira (4), na praça Stélio Machado Loureiro, localizada na avenida Rio Branco, sem número. Em seguida, a carreta adaptada segue para Buritama, onde estará na praça Dom Lafaiette, na quarta (5).
A programação se encerra em Birigui, com atendimento na praça Dr. Gama na quinta (6) e sexta-feira (7). Em todas as cidades, o horário de funcionamento será das 10h às 16h.
Durante as visitas, consultores especializados oferecerão orientações sobre formalização de micro e pequenas empresas e MEIs, gestão financeira, marketing, planejamento estratégico e outros temas essenciais para fortalecer os negócios locais.
A iniciativa conta com parceria das prefeituras municipais e o apoio do Banco do Povo, que participa oferecendo serviços de incentivo à inclusão produtiva. O atendimento é totalmente gratuito e não é necessário agendamento prévio.
