Entre os dias 3 e 7 de novembro, o Sebrae Móvel percorre as cidades de Coroados, Buritama e Birigui com atendimentos gratuitos voltados a empreendedores e pessoas interessadas em abrir ou aprimorar o próprio negócio.

O atendimento começa em Coroados, nesta segunda (3) e terça-feira (4), na praça Stélio Machado Loureiro, localizada na avenida Rio Branco, sem número. Em seguida, a carreta adaptada segue para Buritama, onde estará na praça Dom Lafaiette, na quarta (5).

A programação se encerra em Birigui, com atendimento na praça Dr. Gama na quinta (6) e sexta-feira (7). Em todas as cidades, o horário de funcionamento será das 10h às 16h.