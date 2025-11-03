Uma colisão frontal registrada na noite de domingo (2) na rodovia General Euclides de Figueiredo (SP-595), entre os municípios de Itapura e Castilho, resultou na morte de quatro pessoas - duas mulheres, um homem e uma criança.

O acidente ocorreu próximo à ponte sobre o Rio Tietê, nas imediações do distrito de Entre Rios. Segundo informações iniciais, os veículos envolvidos, um Volkswagen Gol e uma caminhonete, bateram de frente. O impacto foi tão intenso que as vítimas do carro não resistiram e morreram ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e serviços funerários foram acionadas para atender à ocorrência. A pista precisou ser interditada por várias horas durante o resgate e a remoção das vítimas, o que causou lentidão nos dois sentidos da via.