02 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
POLÍCIA

Procurado pela Justiça é detido após denúncia anônima em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Guilherme Renan
Homem com histórico criminal foi localizado por equipe policial e encaminhado à Delegacia Central
Homem com histórico criminal foi localizado por equipe policial e encaminhado à Delegacia Central

Um homem procurado pela Justiça foi detido na tarde deste sábado (1º) em Birigui, após uma denúncia anônima que levou as autoridades até a Rua Claudinei de Nicola, no bairro Prefeito Mario Crem dos Santos (Birigui 1). O caso foi registrado como averiguação e cumprimento de mandado de prisão.

Durante o atendimento, a equipe localizou o suspeito em frente ao endereço indicado. Após consulta no sistema PRODESP, foi confirmada a existência de mandado de prisão de natureza cível em seu nome.

As verificações também apontaram que o homem possuía antecedentes criminais por furto (art. 155), lesão corporal (art. 129) e tráfico de entorpecentes (art. 33) do Código Penal.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia Central de Birigui, onde o delegado de plantão ratificou a prisão. O detido permanece à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários