Um homem procurado pela Justiça foi detido na tarde deste sábado (1º) em Birigui, após uma denúncia anônima que levou as autoridades até a Rua Claudinei de Nicola, no bairro Prefeito Mario Crem dos Santos (Birigui 1). O caso foi registrado como averiguação e cumprimento de mandado de prisão.

Durante o atendimento, a equipe localizou o suspeito em frente ao endereço indicado. Após consulta no sistema PRODESP, foi confirmada a existência de mandado de prisão de natureza cível em seu nome.

As verificações também apontaram que o homem possuía antecedentes criminais por furto (art. 155), lesão corporal (art. 129) e tráfico de entorpecentes (art. 33) do Código Penal.