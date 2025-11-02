Um homem procurado pela Justiça foi detido na tarde deste sábado (1º) em Birigui, após uma denúncia anônima que levou as autoridades até a Rua Claudinei de Nicola, no bairro Prefeito Mario Crem dos Santos (Birigui 1). O caso foi registrado como averiguação e cumprimento de mandado de prisão.
Durante o atendimento, a equipe localizou o suspeito em frente ao endereço indicado. Após consulta no sistema PRODESP, foi confirmada a existência de mandado de prisão de natureza cível em seu nome.
As verificações também apontaram que o homem possuía antecedentes criminais por furto (art. 155), lesão corporal (art. 129) e tráfico de entorpecentes (art. 33) do Código Penal.
O indivíduo foi conduzido à Delegacia Central de Birigui, onde o delegado de plantão ratificou a prisão. O detido permanece à disposição da Justiça.
