O programa Caminho da Capacitação, do Governo de São Paulo, formou neste sábado (1º) 701 novos profissionais em cerimônias realizadas em Guararapes e Mirandópolis. As solenidades marcaram o encerramento do décimo ciclo do projeto na região de Araçatuba.

Coordenado pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP), o programa oferece cursos gratuitos em áreas como gastronomia, beleza, tecnologia e panificação, com aulas ministradas em carretas itinerantes que percorrem o interior paulista.

O governador Tarcísio de Freitas e a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Cristiane Freitas, participaram das formaturas, que integram a iniciativa SuperAçãoSP, voltada à qualificação profissional e à geração de renda em todo o Estado.