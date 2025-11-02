O programa Caminho da Capacitação, do Governo de São Paulo, formou neste sábado (1º) 701 novos profissionais em cerimônias realizadas em Guararapes e Mirandópolis. As solenidades marcaram o encerramento do décimo ciclo do projeto na região de Araçatuba.
Coordenado pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP), o programa oferece cursos gratuitos em áreas como gastronomia, beleza, tecnologia e panificação, com aulas ministradas em carretas itinerantes que percorrem o interior paulista.
O governador Tarcísio de Freitas e a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Cristiane Freitas, participaram das formaturas, que integram a iniciativa SuperAçãoSP, voltada à qualificação profissional e à geração de renda em todo o Estado.
A Folha da Região acompanhou a cerimônia de formatura do Caminho da Capacitação. Com as formaturas de Guararapes e Mirandópolis, o programa — coordenado pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP) — já qualificou 6.294 alunos em 118 cidades do interior do Estado.
Capacitação para transformar vidas
Durante seu discurso, Tarcísio destacou o papel do projeto na inclusão social e na redução da pobreza.
“Esse programa é parte do SuperAçãoSP, inspirado nos melhores modelos do mundo. Queremos investir na capacitação, na inserção produtiva e na manutenção do emprego, porque nosso objetivo é ver as pessoas prosperando”, afirmou o governador.
As formações foram oferecidas em 12 municípios da região de Araçatuba, com cursos nas áreas de gastronomia, beleza, confecção, tecnologia, panificação e cuidados com pets. As aulas aconteceram nas carretas itinerantes do programa, que percorrem o Estado e funcionam como salas de aula sobre rodas, oferecendo ensino técnico gratuito e certificação oficial.
“O Caminho da Capacitação mostra que acreditamos no talento de cada um. Estamos caminhando juntos, porque sabemos que todos podem ir longe”, completou Tarcísio.
701 novos profissionais
Em Mirandópolis, a cerimônia realizada pela manhã certificou 329 alunos de Andradina, Guaraçaí, Lavínia e Valparaíso.
Em Guararapes, no período da tarde, outros 372 formandos receberam certificados representando Bento de Abreu, Rubiácea, Guararapes, Araçatuba, Birigui, Gabriel Monteiro e Piacatu.
A primeira-dama Cristiane Freitas destacou o impacto humano do projeto:
“Quando as carretas chegaram, trouxeram mais do que cursos — trouxeram uma mensagem: ‘Você pode!’. É emocionante ver mães, pais, jovens e trabalhadores redescobrindo a capacidade de sonhar e aprender.”
Conexão com o mercado
Durante o evento, Tarcísio também apresentou o Programa Trampolim, que conecta trabalhadores capacitados a empresas com vagas abertas.
“Com o Trampolim, conseguimos ligar quem busca emprego a oportunidades reais. É assim que ajudamos cada pessoa a se aproximar do seu sonho”, afirmou o governador.
Próxima parada: São José do Rio Preto
Com o ciclo encerrado na região de Araçatuba, o Caminho da Capacitação segue agora para São José do Rio Preto, levando novas oportunidades de aprendizado e qualificação a outras comunidades do interior.
As inscrições para novos cursos seguem abertas em www.cursofussp.sp.gov.br, e mais informações sobre cronogramas e cidades participantes podem ser consultadas em www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br.
Sobre o programa
Lançado em maio deste ano, o Caminho da Capacitação é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo, em parceria com o Centro Paula Souza, dentro do programa SuperAçãoSP — que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.
Com mais de 30 carretas móveis, o projeto oferece cursos técnicos gratuitos, estimula o empreendedorismo e promove o desenvolvimento social e econômico, aproximando o ensino profissional das pessoas que mais precisam.
