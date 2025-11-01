02 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Homem de 60 anos é preso com mais de 500 pinos de cocaína

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Entorpecentes, dinheiro e celular apreendidos pela Polícia Militar durante a operação da Rocam em Araçatuba
Entorpecentes, dinheiro e celular apreendidos pela Polícia Militar durante a operação da Rocam em Araçatuba

N.R.L., de 60 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (31) durante uma operação da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) no bairro Primavera, em Araçatuba. A prisão ocorreu após os policiais encontrarem uma grande quantidade de cocaína com o suspeito e em sua residência.

Segundo o registro policial, a equipe realizava patrulhamento pela rua José Xavier Couto quando abordou o homem. Com ele, foram encontrados cinco pinos de cocaína e R$ 112 em dinheiro.

Diante da suspeita de tráfico, os agentes seguiram até a casa de N.R.L., onde localizaram outros 516 pinos de cocaína prontos para venda.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Araçatuba, onde teve a prisão confirmada e permanece à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários