N.R.L., de 60 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (31) durante uma operação da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) no bairro Primavera, em Araçatuba. A prisão ocorreu após os policiais encontrarem uma grande quantidade de cocaína com o suspeito e em sua residência.

Segundo o registro policial, a equipe realizava patrulhamento pela rua José Xavier Couto quando abordou o homem. Com ele, foram encontrados cinco pinos de cocaína e R$ 112 em dinheiro.

Diante da suspeita de tráfico, os agentes seguiram até a casa de N.R.L., onde localizaram outros 516 pinos de cocaína prontos para venda.