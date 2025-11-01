A Polícia Civil prendeu em flagrante um jovem de 23 anos, identificado pelas iniciais P.H.V.S., durante uma operação realizada nesta sexta-feira (31) no bairro Residencial Ipê, em Birigui. A ação foi conduzida pelas equipes das Delegacias do Município e do 1º Distrito Policial, após denúncia de que o morador estaria comercializando cocaína e maconha “gourmet”, conhecida como Colombia Gold.

Com mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Região Administrativa Judiciária (Araçatuba), os agentes surpreenderam o suspeito em frente à residência, portando três pinos de cocaína e R$ 380 em dinheiro. Ao ser questionado, ele confessou que havia mais drogas dentro do imóvel.

Durante as buscas, os policiais localizaram outros 54 pinos idênticos, totalizando 57 unidades de cocaína prontas para venda, além de uma porção grande de maconha, que o investigado afirmou ser para consumo próprio.