Um homem identificado pelas iniciais D.D. da S. foi preso na tarde desta sexta-feira (31) na Avenida Saudade, em Araçatuba. Ele era procurado pela Justiça de Auriflama por descumprimento de medida protetiva em caso relacionado à Lei Maria da Penha.

A ação foi conduzida por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG/Deic) de Araçatuba, com apoio das delegacias de Guzolândia e Auriflama. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Única da Comarca de Auriflama.

Durante a abordagem, o suspeito foi localizado em uma área de grande movimento comercial. Após ser informado sobre o mandado, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde passou pelos procedimentos de praxe da Polícia Judiciária.