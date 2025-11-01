01 de novembro de 2025
LOCALIZADO

Foragido por descumprir medida protetiva é preso em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Momento em que o suspeito, identificado pelas iniciais D.D. da S., é conduzido por policiais da DIG/Deic de Araçatuba após ser localizado na Avenida Saudade
Momento em que o suspeito, identificado pelas iniciais D.D. da S., é conduzido por policiais da DIG/Deic de Araçatuba após ser localizado na Avenida Saudade

Um homem identificado pelas iniciais D.D. da S. foi preso na tarde desta sexta-feira (31) na Avenida Saudade, em Araçatuba. Ele era procurado pela Justiça de Auriflama por descumprimento de medida protetiva em caso relacionado à Lei Maria da Penha.

A ação foi conduzida por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG/Deic) de Araçatuba, com apoio das delegacias de Guzolândia e Auriflama. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Única da Comarca de Auriflama.

Durante a abordagem, o suspeito foi localizado em uma área de grande movimento comercial. Após ser informado sobre o mandado, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde passou pelos procedimentos de praxe da Polícia Judiciária.

Concluídas as formalidades legais, o homem permaneceu à disposição da Justiça e foi encaminhado para uma unidade prisional da região.

