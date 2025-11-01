A Polícia Militar, em parceria com o Detran-SP, realizou nesta sexta-feira (31) a Operação Direção Segura Integrada (ODSI) em Penápolis. A ação teve como principal objetivo reforçar a fiscalização de motoristas e reduzir os acidentes de trânsito causados pelo consumo de álcool ao volante.

Durante a operação, equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I) — por meio da 2ª Companhia — atuaram em diferentes pontos da cidade, realizando 353 testes de alcoolemia e orientando condutores sobre a importância da direção responsável.

Como resultado, foram registradas 29 autuações. Entre elas, 18 veículos foram multados, 4 motocicletas recolhidas e 16 motoristas se recusaram a realizar o teste do bafômetro. Não houve registro de condutores flagrados em estado de embriaguez. Outras 13 infrações de trânsito também foram constatadas.