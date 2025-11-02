A Santa Casa de Araçatuba mantém um projeto que tem ajudado gestantes a se sentirem mais seguras e acolhidas antes do parto. Chamado “Bem-vindo Nascer”, o programa oferece visitas guiadas às futuras mães no terceiro trimestre de gestação, permitindo que conheçam as instalações, os profissionais e os procedimentos do hospital antes da chegada do bebê.
A iniciativa, que integra a Política Nacional de Humanização e é garantida pela Lei nº 11.634/2007 do SUS, busca reduzir a ansiedade das gestantes e de seus acompanhantes ao familiarizá-los com o ambiente hospitalar. Durante o tour, as participantes conhecem salas de pré-parto, centro obstétrico, área de cuidados neonatais e o Alojamento Conjunto — espaço recentemente reformado, com quartos climatizados e televisores, voltado ao conforto das mães, bebês e familiares.
As visitas são conduzidas por Fernanda Helena Pedroso, responsável pelo acolhimento das gestantes. O encontro inclui uma palestra com um dos médicos da equipe e a exibição de um vídeo explicativo sobre partos normais e cesarianas, além de orientações sobre documentação, internação e cuidados com o recém-nascido.
Também são abordadas as vacinas e triagens obrigatórias nas primeiras horas de vida — como os testes do Pezinho, Orelhinha, Olhinho, Linguinha e Coraçãozinho —, garantindo que as famílias cheguem ao parto bem informadas e tranquilas.
As interessadas podem agendar a visita com a enfermeira da Unidade Básica de Saúde onde realizam o pré-natal ou diretamente pelo telefone/WhatsApp (18) 3607-3298, com Fernanda Pedroso.
Gestantes atendidas por convênios e particulares que planejam realizar o parto na Santa Casa também podem participar do tour de ambientação.
Recentemente, as futuras mamães Taísa Fernanda Spedo Mantovani e Beatriz Pereira Bronze, acompanhadas de seus familiares, participaram da visita e destacaram o acolhimento e a importância de conhecer o ambiente antes do grande momento.
