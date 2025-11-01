Um estudante de 8 anos sofreu queimaduras de terceiro grau após um acidente durante uma aula em Birigui, nesta sexta-feira (31).
De acordo com informações da Prefeitura, o caso ocorreu ao fim de um experimento de Ciências sobre os estados físicos da água. Durante a atividade, realizada no pátio, o aluno acabou puxando um recipiente com água quente, que caiu sobre seus braços e parte do corpo.
O socorro foi acionado imediatamente, e a criança recebeu atendimento rápido no pronto-socorro municipal, acompanhada pela mãe e pela professora responsável.
A Secretaria de Educação informou que o experimento integra o conteúdo pedagógico previsto para o 3º ano do ensino fundamental e segue protocolos adequados à faixa etária.
Ainda segundo o órgão, o próprio aluno relatou que puxou o recipiente, o que resultou no acidente. As câmeras de monitoramento da escola registraram o momento, e as imagens serão utilizadas para esclarecer os detalhes do ocorrido.
A direção da escola e a equipe da Secretaria de Educação prestam apoio à família e acompanham de perto a recuperação do estudante.
