Um estudante de 8 anos sofreu queimaduras de terceiro grau após um acidente durante uma aula em Birigui, nesta sexta-feira (31).

De acordo com informações da Prefeitura, o caso ocorreu ao fim de um experimento de Ciências sobre os estados físicos da água. Durante a atividade, realizada no pátio, o aluno acabou puxando um recipiente com água quente, que caiu sobre seus braços e parte do corpo.

O socorro foi acionado imediatamente, e a criança recebeu atendimento rápido no pronto-socorro municipal, acompanhada pela mãe e pela professora responsável.