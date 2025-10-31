Um roubo a uma farmácia mobilizou equipes policiais e gerou perseguição entre os municípios de Gabriel Monteiro e Piacatu na tarde desta quinta-feira (31). O crime ocorreu por volta das 14h, na Avenida Nova Olímpia, região central de Gabriel Monteiro.
De acordo com o boletim de ocorrência, um homem entrou no estabelecimento perguntando sobre o preço de um medicamento controlado. Minutos depois, retornou e anunciou o assalto, simulando estar armado ao manter uma das mãos na altura da cintura.
A funcionária, que estava sozinha na farmácia, foi obrigada a entregar o dinheiro do caixa. Em seguida, o criminoso roubou uma motocicleta Honda Fan 160, estacionada ao lado do comércio e pertencente à empresa, fugindo em direção a Piacatu.
O proprietário da farmácia — que estava em Piacatu — foi informado e seguiu até Gabriel Monteiro. No trajeto, avistou o suspeito trafegando pela estrada e passou a acompanhá-lo à distância, até que o homem abandonou o veículo e fugiu a pé ao entrar no bairro Colinas, em Piacatu.
A motocicleta foi recuperada sem danos e deixada em segurança em um comércio local. As polícias Civil e Militar foram acionadas e iniciaram diligências para localizar o autor do crime, que ainda não havia sido encontrado até o fechamento desta edição.
O caso foi registrado como roubo a estabelecimento comercial e segue sob investigação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.