O processo que investiga a morte de Thaís Bonati, atropelada em Araçatuba pelo juiz Fernando Augusto Fontes Rodrigues, segue sem definição sobre qual vara criminal ficará responsável pelo caso. Até o início da noite desta quinta-feira (31), o procedimento permanecia na Vara Regional das Garantias da 2ª RAJ, aguardando despacho do magistrado.

Somente após a manifestação do juiz das garantias o processo será encaminhado a uma das três varas criminais da Comarca de Araçatuba, onde caberá ao promotor de Justiça Adelmo Pinho analisar os autos e definir o tipo de denúncia a ser apresentada.

O promotor de Justiça Paulo Domingues Júnior, com 40 anos de atuação no Ministério Público, já se manifestou de forma contundente: para ele, o caso configura homicídio com dolo eventual — quando o condutor assume o risco de provocar a morte. Em seu parecer, solicitou que o processo fosse remetido ao promotor com atribuição junto ao Tribunal do Júri, por entender que se trata de crime doloso contra a vida.