O processo que investiga a morte de Thaís Bonati, atropelada em Araçatuba pelo juiz Fernando Augusto Fontes Rodrigues, segue sem definição sobre qual vara criminal ficará responsável pelo caso. Até o início da noite desta quinta-feira (31), o procedimento permanecia na Vara Regional das Garantias da 2ª RAJ, aguardando despacho do magistrado.
Somente após a manifestação do juiz das garantias o processo será encaminhado a uma das três varas criminais da Comarca de Araçatuba, onde caberá ao promotor de Justiça Adelmo Pinho analisar os autos e definir o tipo de denúncia a ser apresentada.
O promotor de Justiça Paulo Domingues Júnior, com 40 anos de atuação no Ministério Público, já se manifestou de forma contundente: para ele, o caso configura homicídio com dolo eventual — quando o condutor assume o risco de provocar a morte. Em seu parecer, solicitou que o processo fosse remetido ao promotor com atribuição junto ao Tribunal do Júri, por entender que se trata de crime doloso contra a vida.
Compartilhando dessa interpretação, o promotor Adelmo Pinho deverá oferecer denúncia por homicídio doloso, conduzindo o caso ao Tribunal do Júri. Caso, contudo, diverja do entendimento e considere que o juiz agiu com imprudência, caracterizando homicídio culposo, os autos serão enviados ao Procurador-Geral de Justiça, que decidirá a natureza definitiva da acusação.
Relembre o caso
Um juiz de Direito aposentado foi detido no final da manhã de quinta-feira (24 de julho) em Araçatuba, após atropelar uma mulher que trafegava de bicicleta pela Avenida Waldemar Alves, na região central da cidade. O acidente ocorreu por volta das 11h, nas proximidades de um semáforo para pedestres.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o ex-magistrado conduzia uma caminhonete Ford Ranger e aguardava o sinal abrir quando a ciclista, de 31 anos, passou pela lateral do veículo. No momento em que o semáforo foi liberado, ele teria arrancado com o carro e atingido a mulher, que foi arremessada ao solo. Ainda conforme apurado, o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez e teria tentado deixar o local após o atropelamento.
Imagens de câmeras de monitoramento analisadas pela Polícia Militar revelaram um detalhe inusitado: uma mulher estava nua dentro da caminhonete, sentada no colo do motorista, de costas para o para-brisa, no momento da colisão.
Após o acidente, a passageira se vestiu e deixou o local. Ela foi identificada pela PM, conduzida à delegacia e será ouvida como testemunha no inquérito.
Thaís não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois na Santa Casa de Araçatuba.
