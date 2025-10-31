01 de novembro de 2025
ACIDENTE

Duas pessoas ficam feridas em colisão entre motos em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
Colaboração Maikon Henrique
Momento em que a vítima feminina está caída ao solo; equipe do Corpo de Bombeiros realiza os primeiros socorros após a colisão
Um acidente entre duas motocicletas deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta sexta-feira (31), no bairro Residencial Atenas, em Birigui. A colisão aconteceu por volta das 12h05, no cruzamento das ruas Francisco Contel e Antônio da Silva Nunes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o impacto foi lateral e ocorreu no momento em que um dos condutores não respeitou a sinalização de pare existente no local, realizando uma ultrapassagem irregular. As motos envolvidas foram uma Honda CB 300 preta e uma Honda PCX.

As vítimas — um homem e uma mulher — foram socorridas após a colisão e passam bem. Não foram constatadas irregularidades nos veículos, e nenhuma autuação foi registrada no momento do atendimento.

O caso foi registrado como colisão lateral com vítimas e será apurado para determinar as responsabilidades no trânsito.

