Um acidente entre duas motocicletas deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta sexta-feira (31), no bairro Residencial Atenas, em Birigui. A colisão aconteceu por volta das 12h05, no cruzamento das ruas Francisco Contel e Antônio da Silva Nunes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o impacto foi lateral e ocorreu no momento em que um dos condutores não respeitou a sinalização de pare existente no local, realizando uma ultrapassagem irregular. As motos envolvidas foram uma Honda CB 300 preta e uma Honda PCX.

As vítimas — um homem e uma mulher — foram socorridas após a colisão e passam bem. Não foram constatadas irregularidades nos veículos, e nenhuma autuação foi registrada no momento do atendimento.