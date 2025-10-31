Os municípios da região de Araçatuba receberão R$ 13 milhões em novos recursos destinados ao custeio e investimento em serviços de saúde pública. O valor integra o repasse de R$ 379,2 milhões anunciado nesta quinta-feira (30) pelo Governo do Estado de São Paulo para os 645 municípios paulistas.

Os recursos serão transferidos diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, com aplicação voltada ao fortalecimento da atenção básica e à ampliação do atendimento à população.

Com esse novo aporte, os repasses extras do Estado à área da saúde em 2025 somam R$ 1,3 bilhão, além de investimentos anteriores que totalizam R$ 2,3 bilhões no conjunto das cidades paulistas.