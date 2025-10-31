01 de novembro de 2025
INVESTIMENTOS

Região de Araçatuba recebe R$ 13 milhões extras para a saúde

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Paulo Guereta / Governo do Estado de SP
O governador entrega simbolicamente o cheque à prefeita Meiri Catelani, de Bady Bassitt; cerimônia ocorreu no Palácio dos Bandeirantes
O governador entrega simbolicamente o cheque à prefeita Meiri Catelani, de Bady Bassitt; cerimônia ocorreu no Palácio dos Bandeirantes

Os municípios da região de Araçatuba receberão R$ 13 milhões em novos recursos destinados ao custeio e investimento em serviços de saúde pública. O valor integra o repasse de R$ 379,2 milhões anunciado nesta quinta-feira (30) pelo Governo do Estado de São Paulo para os 645 municípios paulistas.

Os recursos serão transferidos diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, com aplicação voltada ao fortalecimento da atenção básica e à ampliação do atendimento à população.

Com esse novo aporte, os repasses extras do Estado à área da saúde em 2025 somam R$ 1,3 bilhão, além de investimentos anteriores que totalizam R$ 2,3 bilhões no conjunto das cidades paulistas.

