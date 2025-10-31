O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) retorna à região neste sábado (1º) para participar de duas cerimônias de formatura do Programa Caminho da Capacitação, iniciativa voltada à qualificação profissional e à inclusão social. A primeira-dama Cristiane Freitas também acompanha os eventos.
A primeira solenidade acontece em Mirandópolis, às 10h, no Salão Paroquial da Igreja Matriz São João Batista, reunindo alunos de Mirandópolis, Andradina, Guaraçaí, Lavínia e Valparaíso.
À tarde, a partir das 16h, o governador segue para Guararapes, onde prestigiará a formatura de estudantes no Centro de Recuperação e Integração Excepcional Luiz Dias. Nessa cerimônia participam formandos de Guararapes, Araçatuba, Birigui, Bento de Abreu, Rubiácea, Gabriel Monteiro e Piacatu.
A visita ocorre pouco mais de um mês após a Caravana 3D, quando Tarcísio percorreu municípios da região e anunciou investimentos em infraestrutura e saúde, incluindo o lançamento da pedra fundamental do Hospital Estadual Alto Noroeste, em Birigui. Até o momento, não há confirmação de outras agendas oficiais na região de Araçatuba.
Sobre o programa
O Caminho da Capacitação é promovido pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP), em parceria com o programa SuperAção SP, que busca retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.
A ação leva cursos gratuitos a diferentes regiões do estado por meio de carretas itinerantes equipadas como salas de aula. Ao todo, são oferecidas cerca de 40 opções de capacitação, ministradas por profissionais do Centro Paula Souza, com certificação oficial.
Esta foi a primeira edição do programa na região de Araçatuba, contemplando 12 cidades: Araçatuba, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Gabriel Monteiro, Guaraçaí, Guararapes, Lavínia, Mirandópolis, Piacatu, Rubiácea e Valparaíso.
As aulas ocorreram entre 20 e 31 de outubro, com cursos nas áreas de gastronomia, beleza, bem-estar, mecânica, tecnologia, moda e cuidados com animais.
Voltado principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade social — como desempregados, beneficiários de programas de renda e mulheres chefes de família —, o programa busca ampliar as oportunidades de trabalho, geração de renda e empreendedorismo, combinando teoria e prática para estimular a autonomia financeira.
