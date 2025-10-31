O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) retorna à região neste sábado (1º) para participar de duas cerimônias de formatura do Programa Caminho da Capacitação, iniciativa voltada à qualificação profissional e à inclusão social. A primeira-dama Cristiane Freitas também acompanha os eventos.

A primeira solenidade acontece em Mirandópolis, às 10h, no Salão Paroquial da Igreja Matriz São João Batista, reunindo alunos de Mirandópolis, Andradina, Guaraçaí, Lavínia e Valparaíso.

À tarde, a partir das 16h, o governador segue para Guararapes, onde prestigiará a formatura de estudantes no Centro de Recuperação e Integração Excepcional Luiz Dias. Nessa cerimônia participam formandos de Guararapes, Araçatuba, Birigui, Bento de Abreu, Rubiácea, Gabriel Monteiro e Piacatu.