A Prefeitura de Araçatuba suspendeu mais uma vez o processo de licitação para contratar a empresa responsável pela administração do estacionamento rotativo no município. A sessão de abertura das propostas estava marcada para a próxima terça-feira (4).
A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (31) e atende a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que apontou a necessidade de ajustes no procedimento e na recepção das propostas.
Araçatuba está sem estacionamento rotativo desde outubro de 2024, quando o contrato com a antiga empresa Arapark chegou ao fim, ainda no término da gestão Dilador Borges. Desde então, a atual administração tenta retomar o serviço, mas enfrenta sucessivas interrupções no processo licitatório.
A licitação para reativar o sistema foi lançada em julho deste ano, mas poucos dias depois foi suspensa pela própria Prefeitura. À época, a justificativa foi a necessidade de reavaliar o estudo de viabilidade econômico-financeira do modelo proposto para a concessão. Após as correções, o processo foi retomado, porém, em 11 de setembro, voltou a ser suspenso — e agora, novamente, sofre nova paralisação.
Conforme o edital, a contratação será feita por concorrência pública, vencendo a empresa que oferecer o maior percentual de repasse mensal ao município, calculado sobre a arrecadação do sistema. No contrato anterior, a Arapark repassava 10% do valor arrecadado à Prefeitura. O novo contrato terá validade inicial de dez anos.
Com a nova suspensão, o futuro do estacionamento rotativo em Araçatuba segue indefinido, prolongando um impasse que já dura mais de um ano e impacta diretamente o comércio e a mobilidade urbana no centro da cidade.
