A Prefeitura de Araçatuba suspendeu mais uma vez o processo de licitação para contratar a empresa responsável pela administração do estacionamento rotativo no município. A sessão de abertura das propostas estava marcada para a próxima terça-feira (4).

A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (31) e atende a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que apontou a necessidade de ajustes no procedimento e na recepção das propostas.

Araçatuba está sem estacionamento rotativo desde outubro de 2024, quando o contrato com a antiga empresa Arapark chegou ao fim, ainda no término da gestão Dilador Borges. Desde então, a atual administração tenta retomar o serviço, mas enfrenta sucessivas interrupções no processo licitatório.