01 de novembro de 2025
MUDANÇAS

TUA altera trajeto da linha Porto Real e na região do Sesi

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
TUA
Mudança começa a valer na segunda-feira (3) e inclui novo ponto de parada na rua Emília Santos, no bairro Palmeira
Mudança começa a valer na segunda-feira (3) e inclui novo ponto de parada na rua Emília Santos, no bairro Palmeira

A concessionária Transportes Urbanos de Araçatuba (TUA) vai realizar uma mudança no trajeto da linha 107 – bairro Porto Real via Palmeiras. A medida, anunciada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, entra em vigor na próxima segunda-feira (3).

De acordo com a Prefeitura, o ajuste busca melhorar o atendimento aos usuários e ampliar a cobertura do transporte coletivo na região do Sesi. Com a alteração, o ponto de embarque e desembarque que funcionava na rua São Bernardo será transferido para a rua Emília Santos, nas proximidades da unidade escolar.

A redefinição do itinerário foi elaborada a partir de estudos técnicos e de solicitações apresentadas pela comunidade, segundo informou a pasta responsável pelo transporte público no município.

