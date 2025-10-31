A concessionária Transportes Urbanos de Araçatuba (TUA) vai realizar uma mudança no trajeto da linha 107 – bairro Porto Real via Palmeiras. A medida, anunciada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, entra em vigor na próxima segunda-feira (3).

De acordo com a Prefeitura, o ajuste busca melhorar o atendimento aos usuários e ampliar a cobertura do transporte coletivo na região do Sesi. Com a alteração, o ponto de embarque e desembarque que funcionava na rua São Bernardo será transferido para a rua Emília Santos, nas proximidades da unidade escolar.

A redefinição do itinerário foi elaborada a partir de estudos técnicos e de solicitações apresentadas pela comunidade, segundo informou a pasta responsável pelo transporte público no município.