01 de novembro de 2025
ACIDENTE GRAVE

Motociclista morre após colisão com caminhão na Euclides da Cunha

Por Wesley Pedrosa | da Redação
DER
Moto pegou fogo após o impacto e vítima morreu no local
Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um caminhão na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Estrela d’Oeste, nessa quinta-feira (30).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a colisão foi tão forte que a motocicleta se incendiou logo após o impacto, e o condutor não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. A identidade da vítima não havia sido confirmada até o momento da ocorrência.

O motorista do caminhão saiu ileso. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Por conta da batida, as duas faixas da pista precisaram ser interditadas temporariamente, com o tráfego sendo liberado de forma parcial após os trabalhos de atendimento e remoção dos veículos.

