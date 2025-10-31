Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um caminhão na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Estrela d’Oeste, nessa quinta-feira (30).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a colisão foi tão forte que a motocicleta se incendiou logo após o impacto, e o condutor não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. A identidade da vítima não havia sido confirmada até o momento da ocorrência.
O motorista do caminhão saiu ileso. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
Por conta da batida, as duas faixas da pista precisaram ser interditadas temporariamente, com o tráfego sendo liberado de forma parcial após os trabalhos de atendimento e remoção dos veículos.
