Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um caminhão na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Estrela d’Oeste, nessa quinta-feira (30).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a colisão foi tão forte que a motocicleta se incendiou logo após o impacto, e o condutor não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. A identidade da vítima não havia sido confirmada até o momento da ocorrência.

O motorista do caminhão saiu ileso. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.