O réu Willian dos Santos Silva foi condenado nessa quinta-feira (30) a 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de Rafael Augusto da Fonseca, ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2024, em Araçatuba (SP). O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri da Vara das Execuções Criminais, Infância e Juventude e Júri da Comarca de Araçatuba, sob a presidência do juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda.

Segundo a denúncia do Ministério Público, apresentada pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, Willian matou Rafael dentro da própria casa, na Travessa Santo Amaro, bairro Chácaras Paraíso, após uma discussão. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na frente do filho do réu.

Durante o julgamento, a defesa, representada pelos advogados Eduardo Cury e Gabriel Bites Barbosa Augustinho, sustentou três teses: absolvição, reconhecimento da violenta emoção e afastamento da qualificadora de dificultar a defesa da vítima. O Conselho de Sentença rejeitou o pedido de absolvição, mas reconheceu a tese da violenta emoção, que reduziu a pena.