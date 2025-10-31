O réu Willian dos Santos Silva foi condenado nessa quinta-feira (30) a 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de Rafael Augusto da Fonseca, ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2024, em Araçatuba (SP). O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri da Vara das Execuções Criminais, Infância e Juventude e Júri da Comarca de Araçatuba, sob a presidência do juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda.
Segundo a denúncia do Ministério Público, apresentada pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, Willian matou Rafael dentro da própria casa, na Travessa Santo Amaro, bairro Chácaras Paraíso, após uma discussão. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na frente do filho do réu.
Durante o julgamento, a defesa, representada pelos advogados Eduardo Cury e Gabriel Bites Barbosa Augustinho, sustentou três teses: absolvição, reconhecimento da violenta emoção e afastamento da qualificadora de dificultar a defesa da vítima. O Conselho de Sentença rejeitou o pedido de absolvição, mas reconheceu a tese da violenta emoção, que reduziu a pena.
Na sentença, o juiz destacou que o réu já possuía antecedentes criminais e que o crime foi cometido com extrema gravidade. “A vítima era jovem, com convívio familiar harmônico, e foi morta diante do filho do acusado”, observou o magistrado, fixando inicialmente a pena em 16 anos de reclusão, depois ajustada devido à confissão espontânea e ao reconhecimento do privilégio.
O juiz manteve a prisão preventiva de Willian dos Santos Silva, argumentando que ele não comprovou trabalho lícito nem residência fixa, e que há risco de fuga. Também determinou a imediata execução da pena, em cumprimento ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que prestigia a soberania do Tribunal do Júri.
Com o trânsito em julgado, o nome do condenado será incluído no rol dos culpados, e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) será oficiado para a suspensão dos direitos políticos.
